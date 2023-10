2-Euro-Münzen wegen irren Fehlern jetzt enorm viel wert – hast du diese Stücke im Geldbeutel?

Na, dieses Kleingeld ist alles andere als lästig! Denn wenn du diese 2-Euro-Münze zufällig bei dir trägst, könnte es dich auf einen Schlag ziemlich vermögend machen. Zumindest übersteigt der Wert den, der auf der Kupfermünze steht.

Es gibt immer wieder besondere Euro-Münzen, die von Sammlern für ein Vielfaches ihres eigentlichen Wertes gehandelt werden. Diese Münzen sind oft so wertvoll, weil sie in begrenzter Stückzahl im Umlauf sind. Und klar: Je seltener, desto wertvoller. So auch bei dieser besonderen 2-Euro-Münze.

2-Euro-Münzen wegen irren Fehlern jetzt enorm viel wert

Oft werden dann solche Euro-Münzen für über 100 Euro gehandelt. Manchmal sogar noch für deutlich mehr. Es gibt aber auch seltene Exemplare, die viel mehr wert sind, wie Euro-Münzen aus kleinen Staaten wie San Marino, Monaco oder aus dem Vatikan. Die wechseln dann auf Tauschbörsen oft für Preise zwischen 4.000 und 6.000 Euro den Besitzer.

Es lohnt sich also immer ein Blick in den eigenen Geldbeutel. So gibt es einige 2-Euro-Münzen, die mittlerweile einen hohen Wert haben. Weit mehr als die zwei Euro. Unter Sammlern sind Münzen mit Stempeldrehung extrem beliebt.

Hast du diese Stücke im Geldbeutel?

Bei diesen Münzen steht die Prägung der Rückseite auf dem Kopf. Wie viele von ihnen im Umlauf sind, ist unklar. Es dürften aber nicht viele sein, das steht fest. Diese Exemplare werden für rund 200 Euro gehandelt.

Also das Hundertfache von dem, was sie laut Prägung wert sind. Also, es lohnt der genaue Blick in den Geldbeutel, in die Sparbüchse oder beim Knacken in die Spardose.