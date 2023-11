Neue 2-Euro-Münze kommt! Was sie abbildet, sollte jeder Deutsche kennen

Es gibt wieder etwas zu sammeln für Euro-Liebhaber! Ab März 2024 wird eine neue 2-Euro-Münze in Umlauf gebracht. Die Gedenkmünze bildet eine wichtige Szene in der deutschen Geschichte ab.

Mit einer Auflage von 30 Millionen Münzen wird die neue Prägung erstmal nicht viel mehr wert sein, als die auf ihr geprägten zwei Euro. In Zukunft könnte sich das aber schnell ändern.

Neue 2-Euro-Münze: Das steckt dahinter

Die neue 2-Euro-Münze wird anlässlich des 175. Jubiläum der Nationalversammlung in der Paulskirche geprägt und herausgegeben. Am 27. März 1849 entwickelten die Mitglieder des deutschen Parlaments erstmals eine gesamtstaatliche und demokratische Verfassung für Deutschland.

Die Bildseite zeigt im Vordergrund die Paulskirche, wie sie von mehreren Abgeordneten betreten wird. Dahinter sieht man das Verfassungsdokument aus Papier inklusive einer Schreibfeder für die Unterzeichnung. Dazu sind die drei weiblichen Allegorien Einigkeit, Recht und Freiheit und die Trikolore aus Schwarz, Rot und Gold abgebildet.

So sieht die neue 2-Euro-Münze aus. Foto: Bundesfinanzministerium

Auf den inneren Teil der Münze ist der Schriftzug „PAULSKIRCHENVERFASSUNG 1849“ gedruckt, sowie das Ausgabejahr 2024 und ein D für das Ausgabeland Deutschland. Die Bildseite wurde von dem Berliner Künstler Bodo Broschat gestaltet, seine Initialen sind ebenfalls auf der Münze zu sehen.

Neue 2-Euro-Münze irgendwann mehr wert?

Laut Bundesfinanzministerium wird die spezielle 2-Euro-Münze eine Auflage von 30 Millionen haben. Sie gilt im gesamten Euro-Raum als gesetzliches Zahlungsmittel, wie die anderen 2-Euro-Stücke auch.

Dennoch kann man davon ausgehen, dass das Jubiläumsstück irgendwann im Wert steigen wird. Das kann zum einen durch Fehlprägungen entstehen, die generell selten und daher auch wertvoll sind. Zum anderen sind 30 Millionen Euro-Exemplare für den gesamten Euro-Raum (etwa 341 Millionen Menschen) nicht viel – die 2-Euro-Münze wird also so oder so irgendwann Seltenheitswert besitzen.