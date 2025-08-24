Supermarkt-Kassierer entdeckt seltsame 2-Euro-Münze – „Dachte, es wäre Fake“

Es war ein normaler Arbeitstag für einen Mitarbeiter aus Sandersdorf-Brehna in Sachsen-Anhalt – bis er eine ungewöhnliche 2-Euro-Münze entdeckte. Das Sammlerstück fiel durch seine komplett schwarze Färbung auf, die sowohl Vorder- als auch Rückseite betraf. „Dachte, es wäre Fake“, schilderte er seine erste Reaktion.

Doch der Fund der 2-Euro-Münze sorgte nicht nur bei ihm, sondern auch online für großes Rätselraten. Schnell beteiligte sich die Reddit-Community an einer lebhaften Diskussion und brachte Licht ins Dunkel.

2-Euro-Münze stammt aus limitierter Serie

Die seltene 2-Euro-Münze stammt aus der Serie „Von Kindern mit Solidarität, Natur und Umwelt“ aus dem Jahr 2019. Insgesamt wurden rund 300.000 Exemplare hergestellt. Ihr Sammlerwert liegt, trotz individueller Veränderungen, bei rund 6 Euro, wie ein Reddit-Nutzer erklärte.

++ Münze wird für immer abgeschafft – nach 230 Jahren endet eine Ära ++

Die schwarze Optik des Fundstücks sorgt jedoch für Rätselraten: Warum setzt jemand eine limitierte Münze dieser Behandlung aus? Erste Theorien reichten von experimentellen Beschichtungen bis hin zu absichtlichen Veränderungen für Sammler.

Galvanische Schicht verändert 2-Euro-Münze

Ein ausgebildeter Galvaniseur erklärte, dass die 2-Euro-Münze vermutlich eine Schicht aus schwarzem Chrom erhalten habe. „Chrom in verschiedenen Oxidationszuständen sorgt für die markante schwarze Färbung“, analysierte er. Solche Prozesse sind laut Reddit-Nutzern häufig und könnten innerhalb weniger Minuten durchgeführt werden.

++ Die zehn wertvollsten Euro-Münzen 2025 und woran du sie erkennst ++

Die Community diskutierte zudem, warum jemand eine solche Modifikation vornehmen würde. Einige Nutzer vermuteten Unwissen oder simple Neugier, andere spekulierten auf bewusste Individualisierungen, um die Münze „besonders“ zu machen.

Besonderes Fundstück bleibt in privatem Besitz

Der 23-Jährige, der die ungewöhnliche 2-Euro-Münze fand, hat sie behalten. „Ich finde sie ziemlich cool“, teilte er gegenüber „Ippen Media“ mit. Zum Sammlerwert zeigte er sich entspannt: „Über den Wert war ich tatsächlich weniger überrascht, eher über die Optik.“

Noch mehr Nachrichten für dich:

Die Reddit-Community zeigte sich hilfsbereit und konnte offene Fragen zur Münze klären. Dass dieser Fund national Aufmerksamkeit erlangt, zeigt, wie faszinierend Münzfunde selbst im Alltag sein können. Die schwarze 2-Euro-Münze bleibt damit ein außergewöhnliches Sammlerstück mit einer besonderen Geschichte.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.