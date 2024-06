2-Euro-Münze aus Deutschland für Hunderte Euro gehandelt – auf dieses Detail kommt’s an

Auf dem Online-Marktplatz Etsy kann man bekannterweise einige besondere Schätze finden. Von handgemachten Produkten bis hin zu Sammlerstücken sind hier einige Raritäten erhältlich. Jetzt bietet ein Händler eine 2-Euro-Münze an und das für stolze 200 Euro. Grund dafür ist ein besonderes Detail.

+++ 5-Euro-Münze: Grünes Licht der Regierung – so sieht das neue Exemplar aus +++

Viele Menschen betreiben das Sammeln von Münzen als Hobby. Besondere Münzen, wie die 2-Euro-Münze, werden für sehr viel Geld verkauft. Dabei sind insbesondere Münzen aus einer bestimmten Zeit, sowie sogenannte Gedenkmünzen, besonders beliebt für Sammler.

2-Euro-Münze: Kleines Detail ändert alles

Warum diese 2-Euro-Münze für einen so hohen Betrag angeboten wird, ist anfänglich nicht klar. Oberflächlich betrachtet handelt es sich um eine ganz normale 2-Euro-Münze aus Deutschland. Zwar ist die Münze schon etwas älter, denn sie stammt aus dem Jahr 2004, aber dies ist noch nicht ausreichend, um den Preis zu gerechtfertigten.

Erst bei genauerem Hinsehen erkennt man, was die 2-Euro-Münze so besonders macht. Sie hat ein besonderes Detail, denn bei der Herstellung hat sich ein Fehler eingeschlichen. Bei dem Bundesadler hat sich eine Fehlprägung eingeschlichen, was ihren Wert steigen lässt.

+++ Zwei-Euro-Münze ist irre wertvoll – auf diese Details musst du achten +++

Für diejenigen, die sich nicht mit dem Sammeln von Münzen auskennen, bietet die Münzhandelsgesellschaft Historia Hamburg eine gute Erklärung, was eine Fehlprägung ist. Die Seite schreibt: „Münzausgaben, die aufgrund eines Fehlers im Motiv oder Material, so nicht hätten verausgabt werden dürfen, aber doch in den Zahlungsverkehr gelangten.“ Die 2-Euro-Münze ist also ein echter Glücksfund.

Fehlprägung beliebt bei Sammlern

Der Händler der 2-Euro-Münze bietet in seinem Etsy-Shop mehrere solcher Münzen mit Fehlprägung an. Trotz des hohen Preises ist das Produkt wohl sehr begehrt und hat regelmäßig Aufrufe von Interessenten. Obwohl die Fehlprägung eigentlich klein und nur schwer zu erkennen ist, steigt diese den Preis der Münze immens.

Mehr Themen:

Historia Hamburg warnt jedoch, dass mit dem Thema Fehlprägung oft viel Unfug betrieben wird. Oft werden Münzen mit angeblicher Fehlprägung angeboten, die im Endeffekt gar keine sind. Sammler müssen also höllisch aufpassen, wenn sie auf der Suche nach seltenen Münzen unterwegs sind.