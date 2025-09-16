Bis zu 100.000 Euro wert! Vielleicht hast du ja diese 2-Euro-Münzen im Geldbeutel

Sie fliegen unschuldig im Geldbeutel herum, dabei werden sie teilweise für bis zu 100.000 Euro gehandelt. Ein genauer Blick lohnt sich, denn manche 2-Euro-Münze entpuppen sich als wahrer Schatz. Dabei sind vor allem Fehlprägungen und seltene Ausgaben besonders gefragt.

Die Fehlprägung „Spiegelei“ ist so unter anderem bis zu 100 Euro wert. Bei dieser Fehlprägung handelt es sich um eine 1- bzw. 2-Euro-Münze, deren Inneres nicht rund, sondern oval ist. Der tatsächliche Wert der Münze hängt von der Größe der Fehlprägung ab.

Münze mit Grace Kelly bis zu 3.300 Euro wert

Eine „Stempeldrehung“, also wenn die Rückseite der Münze auf dem Kopf steht, kann bis zu 200 Euro wert sein. Besonders gefragt sind Münzen mit einer inkorrekten Randinschrift, wie die „Sparkasse“ berichtet. Das betrifft Münzen, deren Symbol nicht mit der Randschrift übereinstimmt und zum Beispiel die des Nachbarlandes zeigt. Sammler zahlen für diese Fehlprägung oft Beträge von bis zu 150 Euro.

Aktuell erreicht die 2-Euro-Münze mit dem Porträt der verstorbenen Fürstin Gracia Patricia unter Sammlern unglaubliche Preise. Die Fürstin sollte wohl jedem unter ihrem Geburtsnamen ein Begriff sein – es handelt sich um die Schauspielerin Grace Kelly. In einer limitierten Ausgabe aus Monaco wurde die Münze mit ihrem Porträt geprägt. Je nach Zustand wird die Münze für Beträge von bis zu 3.300 Euro gehandelt.

Zwei neue 2-Euro-Gedenkmünzen in Deutschland

Dieses Jahr sind in Deutschland zwei 2-Euro-Gedenkmünzen neu erschienen. Mit „Saarschleife (Saarland)“ wurde dieses Jahr die Bundesland-Serie endlich fortgesetzt. Ende September wird die offizielle Gedenkmünze „35 Jahre Deutsche Einheit“ aufgelegt. Beide Münzen sind als Zahlungsmittel gültig und werden in begrenzter Stückzahl ausgegeben.

Die beiden 2-Euro-Münzen sollen jedoch nur einen Sammlerwert von 3 bis 5 Euro haben. Dieser Wert ist der normale Sammelmarktwert direkt nach der Ausgabe, wie die „Sparkasse“ berichtet. Einen höheren Wert erzielen jedoch seltenere und insbesondere kleinere Münzausgaben. Auf Online-Plattformen wie eBay werden manche 2-Euro-Münzen sogar für bis zu 100.000 Euro angeboten.

Aber bei diesen Angeboten sollte man Vorsicht walten lassen! Nicht alle Fehlprägungen sind nämlich tatsächlich so wertvoll, wie vom Händler angegeben. Dass 2-Euro-Münzen einen Wert im fünf- oder sechsstelligen Bereich haben, ist unglaublich selten. In der Regel beläuft sich deren Sammlerwert auf zwei- oder niedrige dreistellige Beträge. Um den realistischen Wert einer Münze festzustellen, ist es ratsam, diese bei einem zertifizierten Anbieter schätzen zu lassen.