Kunden von 1&1 hören Probealarm am Warntag – dann wird es plötzlich ernst

Mit Sirenenalarm und schrillen Tönen auf Smartphones sollte der bundesweite Warntag am Donnerstag (11. September) die Menschen in Deutschland für mögliche Ernstfälle sensibilisieren. Für Kunden des Mobilfunk-Anbieters 1&1 wurde es nach dem Probealarm tatsächlich ernst.

Offenbar hat der schrille „Cell Broadcast“-Alarm, der auf Millionen Handy ausgelöst wurde, vor allem bei Kunden von 1&1, aber auch in den Netzen von Telekom und O2 für erhebliche Störungen gesucht. Zahlreiche Kunden berichten von Totalausfällen.

Total-Ausfälle am Warntag treffen vor allem Kunden von 1&1

Wie auf der Webseite „Allestörungen“ zu sehen ist, gab es nach dem Probealarm um 11 Uhr einen rasanten Anstieg bei den Störungsmeldungen auf mehr als 15.000 bei 1&1. Die meisten Betroffenen meldeten Total-Ausfälle. Eine ernste Sache, wenn man auf sein Handy angewiesen ist. Deutlich weniger stark betroffen waren die Telekom und O2. Keine nennenswerten Auffälligkeiten gab es bei Vodafone.

+++ Passend zum Thema: Laute Sirenen ertönen – Anwohner sollten vorbereitet sein +++

Dass die Störungen bei 1&1, Telekom & Co. tatsächlich durch den Probealarm am Warntag ausgelöst worden sind, ist noch nicht offiziell bestätigt. Jedoch besteht für zahlreiche Betroffene, die auf der Webseite „Allestörungen“ über Ausfälle berichten, kaum Zweifel daran. So schreibt zum Beispiel eine Betroffene aus Mönchengladbach (NRW): „Leider kein Netz bei 1&1 seit diesem Probealarm. Kein Anruf möglich.“ Ein Kunde aus Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) bestätigt: „Die Probewarnung kam normal und kurze Zeit später war das Netz weg.“

Mehr News:

Die Liste der Betroffenen aus ganz Deutschland, die eine Störung bei 1&1 melden, wird immer länger. Viele können sich nicht mehr ins Netz einwählen, die mobilen Daten sind „tot“. Andere berichten, dass zwar ein Netz angezeigt werde, aber trotzdem keine Anrufe möglich seien. Einzelne Nutzer äußern auch ihren Unmut, so wie dieser Kunde: „Totalausfall, wäre schön, wenn man dafür eine Entschädigung bekommen würde.“

Wir berichten weiter, sobald es neue Informationen gibt.