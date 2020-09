1Live teilt witziges Foto auf Instagram: Plötzlich schaltet sich die ARD ein

am 20.09.2020 um 07:26

Der Radiosender 1Live versucht immer wieder, sein Publikum durch eine witzige Art anzusprechen und zu unterhalten. Nicht nur die Moderatoren im Radio haben eine lockere Art und bemühen sich darum, Witze zu machen. Auch in den sozialen Medien ist 1Live sehr aktiv.

So hat der Sender nun ein witziges Foto auf Instagram geteilt, bei dem sich plötzlich aber die ARD einschaltete.

1Live teilt witziges Foto auf Instagram - dann reagiert die ARD

1Live veröffentlichte ein Bild unter dem Titel „Duschen am Wochenende“, das den Tagesablauf vieler Menschen widerspiegeln sollte. So war die Uhrzeit von 9 Uhr bis 18 Uhr in einem Drei-Stunden-Rythmus dargestellt.

Um 9 Uhr hieß es: „Och ja mach' ich heute später“, um 12 Uhr: „Ja gut, nach dem Essen dann“, um 15 Uhr: „Huch! Nach dem Kaffee wirklich!“ und um 18 Uhr schließlich: „Ok, jetzt ist auch egal“.

---------------------

Mehr News:

Whatsapp: Wenn du DIESE Nachrichten kriegst, solltest du höllisch aufpassen

Porno: Politiker guckt während Debatte Sex-Film – seine Ausrede ist einfach nur peinlich

München: Wilde Partys in der ganzen Stadt? Schlimme Befürchtungen für das Wochenende!

Thermomix: Kundin schaut nach dem Kochen in den Topf – und wendet sich direkt an Vorwerk

---------------------

Dazu scherzte 1Live: „Was riecht hier so komisch? Oh, das bin ja ich.“ Es brauchte jedoch nicht lange, da reagierte die ARD, der übergeordnete Verbund des WDR-Senders. Sie führte den Witz fort: „Nach dem 'Tatort' ... vielleicht ...“ Damit bewies auch die ARD einen Sinn für Humor, der bei den Fans gut ankam: „Beste Antwort aller Zeiten“, schrieb ein Instagram-User.

---------------------

Das ist der Westdeutsche Rundfunk (WDR):

entstand 1956 durch die Spaltung des Nordwestdeutschen Rundfunks (NWDR) und des Norddeutschen Rundfunks (NDR)

Landesrundfunkanstalt (Hörfunk und Fernsehen) von NRW mit Sitz in Köln

betreibt Regionalstudios in Düsseldorf, Dortmund, Aachen, Bielefeld, Bonn, Duisburg, Essen, Münster, Siegen und Wuppertal

Auslandsstudios in Washington und New York (USA), Brüssel (Belgien), Paris (Frankreich), Moskau (Russland), Nairobi (Kenia), Warschau (Polen) und Amman (Jordanien)

ist nach der BBC der zweitgrößte Sender Europas

finanziert sich durch die Rundfunkbeiträge und Werbung

Intendant ist Tom Buhrow

---------------------

1Live-Fans sind begeistert

Und zahlreiche weitere Fans kommentierten das Bild. Sie schreiben zum Beispiel:

„Danke 1Live.. Dank diesem Post habe ich mich aufgerafft und geduscht. Spät, aber besser als gar nicht.“

„Ups, ich geh' dann mal jetzt.“

„Wir gestern. Aber um 22:30 Uhr war ich dann wirklich.“

„Manchmal ist Duschen eben ein Zeitfresser.“

„Immer diese Stinke-Wochenenden.“

„Morgen................vielleicht.“

Wenn du am Wochenende also einen unangenehmen Geruch feststellen solltest, weißt du Bescheid, woher dieser vermutlich kommt.