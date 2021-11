110 und 112: Notruf ausgefallen ++ Diese Regionen sind betroffen ++ HIER sollen Bürger sich im Notfall melden

5G-Netze, Bill Gates, ein Laborunfall in Wuhan: Um den Ursprung von Covid-19 ranken sich zahlreiche Verschwörungstheorien. Für Experten ist das keine Überraschung. In Krisen geben sie einigen Menschen demnach zumindest ein Gefühl von Kontrolle zurück.

Verschwörungstheorien - warum sie in Krisen so viele Menschen anziehen

In mehreren Bundesländern ist der Notruf 110 sowie 112 ausgefallen.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe verbreitete am Donnerstagmorgen amtliche Gefahrendurchsagen unter anderem für Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Berlin und Hamburg, wonach die Notrufnummern 112 und teilweise auch 110 ausgefallen sind.

Auch in Nordrhein-Westfalen erhielten Menschen in den frühen Morgenstunden mehrere Warnhinweise, dass in verschiedenen Städten die Notrufnummern 110 und 112 ausgefallen seien.

Bereits vor wenigen Wochen hatte es bundesweit einen Ausfall der Notrufnummern 110 und 112 gegeben. Am Donnerstagmorgen sind nun erneut mehrere Bundesländer betroffen.

In Schleswig-Holstein und Hamburg sind landesweit die Notrufleitungen 110 und 112 ausgefallen. Das teilten die regionalen Polizei-Leitstellen am frühen Donnerstagmorgen mit. Im Notfall seien die örtlichen Polizei-Kommissariate erreichbar. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Brandenburg: 110 und 112 ausgefallen

Auch in Brandenburg sind am Donnerstagmorgen die Notrufnummern 110 und 112 der Polizei und der Feuerwehr ausgefallen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Wann die Störung wieder behoben sein werde, war ebenso noch unklar.

Der Notruf 110 und 112 ist in einigen Bundesländern ausgefallen. Foto: imago images/KS-Images.de

Berlin: Ausfall der Notrufnummern 110 und 112

In Berlin fielen die Notrufnummern 110 und 112 der Polizei und der Feuerwehr ebenfalls am Donnerstagmorgen aus. Bürgerinnen und Bürger in Not sollten sich an die örtlichen Polizeiabschnitte wenden oder das Bürgertelefon unter 030 46644664 anrufen, teilte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mit. An einer Lösung werde mit Hochdruck gearbeitet. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

NRW: Diese Kreise melden einen Notruf-Ausfall

Und auch in Nordrhein-Westfalen meldeten am Donnerstagmorgen einige Kreise einen Ausfall der Notrufnummern.

Borken: Aktuell sind die Notrufnummern 110 und 112 im Kreis Borken nicht erreichbar. Im Bedarfsfall sind die Polizei und die Feuerwehr unter der Rufnummer 02861/900-4200 zu erreichen. Darüber hinaus können die Polizeiwachen in Bocholt, Borken, Ahaus und Gronau über die jeweilige Amtsleitung erreicht werden. Es handelt sich um eine überregionale Störung. Der Grund der Störung ist bislang nicht bekannt.

Dortmund: Der Notruf 112 der Feuerwehr sowie der Notruf 110 der Polizei sind ausgefallen. Im Notfall sollen Bürgerinnen und Bürger die Feuerwehr unter der 0231 8450 bzw. die Polizei unter 0231 1328 333 erreichen.

Düren: Zur Zeit ist die Polizei Düren unter der Notrufnummer 110 nicht erreichbar. Die Leitstelle der Polizei Düren ist unter der 02421 949-6425 ereichbar.

Düsseldorf: Wegen einer technischen Störung ist derzeit die Notrufnummer 110 der Polizei nicht erreichbar. Unter der Amtsleitung (0211) 870-0 ist die Düsseldorfer Polizei weiterhin erreichbar.

Oberhausen: Derzeit sind die Notrufnummern 110 und 112 aufgrund einer technischen Störung in Oberhausen nicht erreichbar! Alle verfügbaren Streifenwagenbesatzungen sind in den Stadtteilen unterwegs und ansprechbar. Im Notfall ist die Polizei unter 0208 8260 erreichbar.

Unna: Aktuell gibt es Störungen bei den Notrufnummern 110 und 112. Die Polizei im Kreis Unna ist aktuell unter der Rufnummer: 02303 921 0 erreichbar.

Wesel: Derzeit sind die Notrufnummern 110 (Polizei) und 112 (Feuerwehr/Rettungsdienst) nicht erreichbar. Die Polizei steht unter der Telefonnummer 0152/56871713 zur Verfügung. Rettungsdienst und Feuerwehr (Rettungsleitstelle des Kreises Wesel) haben vorübergehend die Nummern 0162/1345400 oder 0162/1345572.

