100-Euro-Münze: Bund gibt grünes Licht – was sie abbildet, sollte jeder Deutsche kennen

„Faust“, „Die Leiden des Jungen Werther“ und Co. sind den meisten, die in den vergangenen Jahren in Deutschland die Schulbank gedrückt haben, ein Begriff. Andere wiederum kennen die literarischen Werke aus der Komödie „Fack ju Göhte“, die in Anlehnung an den Dichter ein echter Erfolg geworden ist.

Das bekannte Drama „Faust“ gehörte lange zum Pflichtprogramm an den Schulen, verschwindet nun jedoch schon seit einigen Jahren nach und nach aus den Lehrplänen. Die Bedeutung des literarischen Werks soll jedoch nicht verloren gehen und taucht schon bald wieder vermehrt auf. Diese neue 100-Euro-Münze können Sammler schon bald bestaunen, denn das Bundesfinanzministerium hat grünes Licht gegeben.

100-Euro-Münze: Kennst du diese Motive?

Aus acht Teilen soll die Serie bestehen, die vom Künstler Michael Otto aus Rodenbach gestaltet wird. Unter dem Namen „Meisterwerke der Weltliteratur“ sollen jährlich von 2023 bis 2030 neue Münzen mit Sonderprägungen, die an ein bekanntes literarisches Werk erinnern, erscheinen. Die 100-Euro-Münze „Faust“ startet die Serie, doch das war noch längst nicht alles!

„Auf ‚Faust‘ folgen ‚Der zerbrochene Krug‘ von Heinrich von Kleist, ‚Memoiren eines Taugenichts‘ von Joseph von Eichendorff, ‚Die Judenbuche‘ von Annette von Droste-Hülshoff, ‚Dieses Buch gehört dem König‘ von Bettina von Arnim, ‚Buddenbrooks‘ von Thomas Mann, ‚Ein alter Tibetteppich‘ von Else Lasker-Schüler und ‚Der Prozess‘ von Franz Kafka“, wie die „Deutsche Welle“ berichtete. Im Vordergrund steht dabei nicht der Autor, sondern vielmehr die Bedeutung des literarischen Werkes für die deutsche Kultur.

Den Auftakt der neuen Serie gibt es bereits im Oktober 2023. Sammler müssen jedoch darauf gefasst sein, dass die neue 100-Euro-Münze aus Feingold besteht und im Netz bereits für stattliche Summen angeboten wird.