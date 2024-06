10-Euro-Münze passend zur Hochwasser-Katastrophe – Regierung gibt grünes Licht!

Die Hochwasser-Katastrophe in Deutschland bringt Hunderttausende Menschen in Bayern und Baden-Württemberg an ihre Grenzen, hält viele weitere bundesweit in Atem. Tausende Einsatzkräfte der Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks (THW) und der Hilfsorganisationen kämpfen gegen die Wassermassen. In dieser Situation wird nun eine besondere 10-Euro-Münze vorgestellt.

+++ Immer aktuell informiert: Unser News-Blog zum Hochwasser in Deutschland +++

Die besagte 10-Euro-Münze wird nicht aus Anlass der aktuellen Hochwasser-Katastrophe aufgelegt. Die Vorbereitungen dazu laufen schon viel länger. Aber der Zeitpunkt der Bekanntgabe könnte kaum passender sein. Denn die Sammlermünze widmet sich dem Technischen Hilfswerk, das bundesweit Jahr für Jahr bei Hochwasser-Situationen zum Einsatz kommt – wie zum Beispiel im Dezember 2023 in NRW (>>> hier die Details) oder auch erst kürzlich im Saarland (>>> mehr dazu).

10-Euro-Münze würdigt Arbeit des THW

Die Bundesregierung hat zwar bereits beschlossen, eine 10-Euro-Sammlermünze „Technisches Hilfswerk“ prägen zu lassen. Es sind auch schon Bilder verfügbar, die ein ganz besonderes Detail offenbaren. Aber Sammler müssen sich noch gedulden. Voraussichtlich im April 2025 wird die Münze tatsächlich verfügbar sein.

+++ 2-Euro-Münze aus Deutschland für Hunderte Euro gehandelt – auf dieses Detail kommt’s an +++

Die 10-Euro-Münze ist die vierte Ausgabe im Rahmen der Serie „Im Dienst der Gesellschaft“. Diese Reihe rückt die besondere Bedeutung von Berufsgruppen in den Fokus, die für das Funktionieren unserer Gesellschaft und für das Leben jedes Einzelnen unverzichtbar sind. Das Besondere: Die Münzen werden jeweils mit einem farbigen Kunststoffring geprägt, der für die jeweilige Berufsgruppe charakteristisch ist.

Ein Motiv zeigt den Hochwasser-Schutz

Die 10-Euro-Münze für das Technische Hilfswerk (THW) besteht aus zwei verschiedenen Kupfer-Nickel-Legierungen und einem blauen Kunststoffring. Sie hat eine Masse von 9,8 Gramm, einen Durch­messer von 28,75 Millimetern und wird in den beiden Prägequalitäten Stempelglanz und Spiegelglanz hergestellt. Die Münzen in der Prägequalität Stempelglanz werden zum Nennwert (10 Euro) ausgegeben. Die Variante in der Sammlerqualität Spiegelglanz erfolgt zu einem Verkaufspreis, der über 10 Euro liegen wird. Einzelheiten dazu folgen noch.

So sieht die neue 10-Euro-Münze zum Thema „Technisches Hilfswerk“ aus. Foto: Bundesverwaltungsamt (BVA)

Die Bildseite zeigt die menschliche sowie die technische Arbeit des Technischen Hilfswerks (THW). Zu sehen sind die Suche und Rettung von Verletzten, der Hochwasserschutz und typische Einsatzsituationen mit schwerem Gerät. Die dargestellten Einsatzkräfte sind in ihrer Geschlechtlichkeit offen gestaltet, was dem Anspruch des THW auf Vielfalt entspricht. Die Darstellung der Tätigkeiten des THW bündelt sich, unterstützt durch den blauen Polymer-Ring, in dem zentral dargestellten Logo. Dieses repräsentiert alle ehrenamtlichen und hauptamtlichen THW-Kräfte.

Der Entwurf der Münze stammt von dem Künstler Lorenz Crössmann aus Berlin (Bildseite) und von dem Künstler Patrick Niesel aus Röthenbach a. d. Pegnitz (Wertseite).