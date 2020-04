1. Mai: Zigarettenverbot und Kurzarbeit – das ändert sich zum Monatswechsel

Am 1. Mai ändern sich einige Gesetze – unter anderem darf eine bestimmte Zigarettensorte nicht mehr verkauft werden. (Symbolbild)

Immer wieder gewöhnen sich die Menschen in Deutschland wegen der Corona-Pandemie an neue Regeln. Doch auch abseits des Virus verändert sich ab dem 1. Mai einiges in der Bundesrepublik.

Während sich fleißige Paket-Verschicker, Kurzarbeiter und Bahnfahrer über die Änderungen freuen dürften, trifft eine Gesetzesänderung ab dem 1. Mai viele Raucher hart.

Zigarettensorte gehört ab Mai der Vergangenheit an

Am 20. Mai ist Schluss: Ab diesem Tag dürfen Händler keine Menthol-Zigaretten mehr verkaufen. Hintergrund ist eine neue Tabak-Richtlinie der EU, laut der Aromen den Geschmack des Tabaks nicht mehr überdecken dürfen.

DHL-Pakete kannst du ab dem 1. Mai wieder günstiger verschicken. Foto: imago images / Ralph Peters

Pakete verschicken mit DHL wird wieder günstiger

Am 1. Januar 2020 hatte DHL die Preise für Pakete von Privatkunden erhöht – ab dem 1. Mai nimmt das Logistikunternehmen diese Erhöhung wieder zurück.

Ein mittelgroßes Päckchen (bis 2 kg) kostet ab dem 1. Mai wider 4.50 Euro statt 4,79 Euro

Für ein 10-kg-Paket zahlst du 9,49 Euro statt 10,49 Euro

Grund für die Rücknahme der Preiserhöhung war ein Konflikt mit der Bundesnetzagentur, laut der die Preissteigerung zu hoch sei. Die Behörde hatte bereits ein öffentliches Verfahren eingeleitet.

Bundesregierung verzichtet auf Anrechnung auf Kurzarbeitergeld

Bisher mussten Arbeitnehmer in Kurzarbeit jeden Zuverdienst in voller Höhe auf das Kurzarbeitergeld anrechnen lassen, bekamen somit also weniger vom Staat.

Wegen der Corona-Krise verzichtet die Bundesregierung nun vorübergehend auf diese Regelung: Jeder Euro, den ein Kurzarbeiter dazuverdient, landet also zusätzlich auf dem eigenen Konto und wirkt sich nicht mehr auf das Kurzarbeitergeld aus. Die Regelung gilt ab dem 1. Mai.

Verlängerte Kulanzregelung bei der Bahn

Für das kommende lange Wochenende eine Reise mit der Deutschen Bahn geplant, die wegen des Coronavirus nun nicht angetreten werden kann? Die Bahn hat gute Nachrichten: Die Kulanzregelung wird für Tickets mit Reisedatum bis zum 4. Mai verlängert.

Das Bahnticket kann also gegen einen Wertgutschein eingetauscht werden, wenn die Karte bis einschließlich 13. März gekauft wurde.

Die Bahn verlängert die Kulanzregelung im Mai. Foto: imago images / MaBoSport

Für alle bereits gebuchten Fahrten mit dem Fernverkehr nach dem 4. Mai gilt: Kunden können die Tickets bis zum 31. Oktober flexibel nutzen, sofern sie vor dem 13. März gekauft worden sind.

Gutscheine für ausgefallene Konzerte und Co. sollen kommen

Ab Mitte Mai könnte es soweit sein: Gutscheine sollen als Ersatz für ausgefallene Freizeitveranstaltungen ausgestellt werden. Anfang April hat die Bundesregierung den entsprechenden Gesetzesentwurf formuliert, der die Veranstalter von Musik-, Kultur-, Sport- und weiteren Freizeitveranstaltungen vor dem Ruin bewahren soll.

Käme es stattdessen zur Insolvenz der Veranstalter, gebe es für die Kunden keinerlei Rückerstattung. (vh)