Friseure, Steuer und mehr: Das alles ändert sich zum 1. März

Ein neuer Monat naht und damit auch die ein oder andere Veränderung. Ab dem 1. März gibt es so manche Neuerung, die du unbedingt kennen solltest.

Friseure, Kreditkarten, Steuern und Elektrogeräte – ab dem 1. März gelten einige neue Regelungen.

Am 1. März beginnt der meteorologische Frühling

Der Frühling kommt! Foto: picture alliance / empics | David Davies

Der Wetter der vergangenen Woche hat es deutschlandweit schon angedeutet. Der Frühling naht! Am 1. März ist wie in jedem Jahr der meteorologische Frühlingsbeginn. Kalendarisch erhält der Frühling allerdings erst am 20. März Einzug.

Elektrogeräte können einfacher repariert werden:

Um mehr Ressourcen zu schonen, sollen Elektrogeräte ab dem 1. März strengere Anforderungen erfüllen. Hersteller müssen Ersatzteile für Kühlschränke, Spülmaschinen, Waschmaschinen und Fernseher länger zur Verfügung stellen. Außerdem müssen die Geräte so verbaut werden, dass Konsumenten sie mit haushaltsüblichem Werkzeug auseinanderbauen können. Zudem sollen Anleitungen zu Reparaturinformationen der Apparate mitgeliefert werden.

Smartphones, Tablets oder PCs sind von den Regeln noch nicht betroffen. Obwohl sie besonders ressourcenintensiv sind, gelten die neuen Vorschriften für sie vorerst nicht.

Neue Energieskala für Elektrogeräte

In Bezug auf Elektrogeräte können sich Verbraucher noch auf eine zweite Neuerung gefasst machen. Die Energieskala, mit der die Geräte nach ihrem Verbrauch eingeteilt werden, bekommt neue Bezeichnungen. Ab dem 1. März gibt es nur noch die Energielabels A bis G. Die vorherigen Bezeichnungen A++ oder A+++ sorgten bei Endverbrauchern häufig für Verwirrung.

Das ist das neue Energielabel. Foto: picture alliance/dpa/dpa-infografik GmbH/dpa-Themendienst | dpa-infografik GmbH

Friseure öffnen unter strengen Vorschriften

Die Freude ist groß! Nach mehreren Wochen Lockdown dürfen am 1. März die Friseurgeschäfte in Deutschland ihre Türen öffnen und den mittlerweile etwas verzottelten Köpfen ihrer Kunden Abhilfe schaffen. Das Friseurhandwerk erhält damit eine Sonderbehandlung. Kosmetiksalons müssen weiterhin geschlossen bleiben.

Laut Markus Söder, Ministerpräsident in Bayern, ist dies damit zu begründen, dass Haareschneiden eine Frage der „Hygiene und Würde“ sei.

„Zwei-Faktor-Authentifizierung“ für Kreditkarten

Um das Einkaufen im Internet noch sicherer zu machen, gibt es auch für Kreditkartennutzer eine Neuerung. Ab dem 15. März wird die „Zwei-Faktor-Authentifizierung“ beim Online-Bezahlvorgang verpflichtend.

Von da an wird es nicht mehr ausreichen, die Daten der Kreditkarte einzugeben. Kunden müssen sich in einem zweiten Schritt noch zusätzlich als nutzungsberechtigt authentifizieren. Dies ist je nach Bank über die Eingabe einer Tan oder eines SMS-Codes möglich.

Steuerstundungen laufen aus

Wer wirtschaftlich von der Corona-Krise betroffen ist, kann aktuell noch einen Antrag auf Stundung der Steuern stellen - zinslos bei den Finanzämtern. Die Steuerschuld muss dann allerdings zu einem späteren Zeitpunkt beglichen werden. Die Steuerstundung betrifft unter anderem die Einkommensteuer und die Umsatzsteuer.

Diese Regelung läuft am 31. März aus.