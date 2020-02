02.02.2020: Deshalb ist das Datum heute historisch!

Der 02.02.2020 – ein perfektes Datum zum Heiraten. Doch die Standesämter haben an einem Sonntag natürlich zu. Da rennen die Verliebten dann wohl eher in 18 Tagen dorthin – am 20.02.2020. Aber diese Daten hören sich nicht nur schön an und sind leicht zu merken. Der 02.02.2020 hat auch eine historische Bedeutung. Wir verraten dir, welche.

Der 02.02.2020 besteht aus acht Ziffern und hat vier Nullen sowie vier Zweien. Das klingt erstmal nicht besonders. Doch wenn du dir dieses Datum genauer anschaust, fällt dir vielleicht etwas auf.

02.02.2020: ein seltenes Phänomen

Wir geben dir einen Tipp: Die Wörter „Otto“ und „Rentner“ weisen dieses Phänomen auch auf. Du kommst nicht drauf?

Dann lies den 02.02.2020 mal von hinten nach vorne! Gemerkt? Super! Das Datum ist ein Palindrom. Das sind Wörter oder auch Sätze, die man von hinten nach vorne und von vorne nach hinten lesen kann. Dabei kommt immer dasselbe heraus.

Zu den Palindromen gehören aber auch Wörter, die beim rückwärts Lesen ebenfalls Sinn ergeben. Wie zum Beispiel bei „Regal“ und „Lager“.

Weitere Palindrome der deutschen Sprache:

Radar

Otto

neben

Reittier

Rentner

Hannah

Anna

Madam

Neffen

Warum der 02.02.2020 so historisch ist? Das letzte Datums-Palindrom gab es am 11.11.111 – also vor 909 Jahren. Bis zum nächsten achtstelligen Palindrom müssen wir uns aber gedulden. Das werden wir, die gerade auf der Erde wandeln, höchstwahrscheinlich auch nicht mehr erleben.

Denn in 101 Jahren, am 12.12.2121 gibt es das nächste Datums-Phänomen. Anschließend heißt es wieder 909 Jahre warten, bis zum 03.03.3030. Es gibt noch weitere Palindrome. Doch diese vier können weltweit so gelesen werden. Denn in einigen Ländern wird zum Beispiel erst der Montag und dann der Tag niedergeschrieben.

