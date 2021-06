Quallenstiche: So behandelt man Verletzungen richtig

Quallen können den Badespaß verderben. An Nord- und Ostsee etwa sind es die Feuerquallen. Auch vor Mallorca gibt es gefährliche Arten.

Warum stechen Quallen?

Ein Tag am Meer – für viele der perfekte Urlaubsspaß. Wer gerne schwimmen geht, taucht oder amentlang spaziert, läuft aber, auf zu treffen. Die Nesseltiere sind im besten Fall nur glibberig – können aber auch zu Schmerzen und Schlimmerem führen. Warum das so ist und was sie bei einemauf keinen Fall tun sollten, beantwortet unsere Übersicht.

Quallen haben an ihrem Körper und insbesondere in den Tentakeln Nesselzellen, auch Nesselkapseln genannt. Darin befindet sich ein Nesselfaden. Platz die Nesselzelle bei Berührung auf, schießt der Nesselfaden heraus. An dessen Spitze sitzt ein Dorn mit dem sich der Nesselfaden in die Haut des Opfers bohrt und dort sein abgibt. Quallen benutzten das Gift für die Jagd, um potenzielle Beute zu lähmen und zur Selbstverteidigung.

Vor welchen Quallen sollte man sich in Acht nehmen?

Die meisten schmerzhaften Zusammenstöße gibt es wohl mit den sogenannten Feuerquallen. Dabei handelt es sich um einen Sammelbegriff für Blaue Nesselquallen, Gelbe Haarquallen und Leuchtquallen. Die ersten beiden Arten kommen auch in - und vor, während die Leuchtquallen auch vor und im Rest des Mittelmeeres beheimatet sind.

Die in Nord- und Ostsee am häufigsten vorkommende Qualle ist die . Sie ist aber nur schwach bis gar nicht nesselnd und deshalb für den Menschen ungefährlich.

Im westlichen Mittelmeer eher selten ist die äußerst giftige Portugiesische Galeere. In den letzten Jahren wird die Qualle, die sonst eigentlich im Atlantik vor Portugal und den anzutreffen ist, . Wer mit ihr und ihren bis zu 50 Meter langen Tentakeln in Berührung kommt, kann im schlimmsten Fall einen allergischen Schock inklusive Atemstillstand und Herzversagen erleiden.

Die wohl giftigste Qualle und eines der giftigsten Tiere der Welt ist die Seewespe oder auch Würfelqualle. . Sie kommt hauptsächlich vor der Küste Nordaustraliens vor. Dort werden ganze Meeresabschnitte mit Zäunen im Wasser vor diesen Tieren geschützt.

Die Portugiesische Galeere taucht in den letzten Jahren auch vermehrt an den Mittelmeerküsten Spaniens auf und kann im Extremfall bei Menschen einen Herzstillstand verursachen. Foto: Sabrina Hentschel / dpa

Wie sollte ich auf Quallen im Meer reagieren?

Wer eine Massenansammlung von nesselnden Quallen im Wasser registriert, sollte prinzipiell erst einmal auf das Baden verzichten. Selbst wenn die Quallen sichtbar sind, abgebrochene Tentakel sind es häufig nicht und auch sie können noch stechen. Wer dennoch baden möchte, sollte das in Ufernähe tun, um im Notfall schnell aus dem Wasser zu kommen.

Genauso stechen können auch tote Quallen, die an den Strand gespült werden. Deswegen kann es sich empfehlen, Badelatschen zu tragen.

Trifft man im Meer auf eine Qualle, sollte man sich ruhig entfernen. Schnelle und heftige Schwimmbewegungen können einen Sog erzeugen, der die Qualle sogar heranzieht.

In manchen australischen und tropischen Gewässern gehen Urlauber besser nur im Neopren-Anzug baden. Der schützt vor dem lebensgefährlichen Kontakt mit der giftigen Würfelqualle.

Was ist bei einem Quallenstich zu tun?

Das beste Mittel um die Wunde auszuspülen ist Essigwasser, rät die Bundesvereinigung Deutscher . Wer das nicht vorsorglich zum mitgenommen hat, kann auch Meerwasser verwenden. Auf keinen Fall sollte man Süßwasser oder Alkohol verwenden. Beides kann die Nesselkapseln, die die Qualle hinterlassen hat, aufplatzen lassen und die Pein noch verschlimmern.

Es empfiehlt sich ebenfalls nicht, die Nesseln mit einem Handtuch abzureiben oder mit der Hand zu entfernen. Denn auch dabei können die Kapseln platzen. Entweder sollten man sie einzeln mit der Pinzette entfernen oder zum Rasierschaum greifen. Einfach damit die betroffene Stelle einzusprühen und den Schaum trocken lassen. Im Anschluss den Schaum mit einer Chipkarte oder einem ähnlichen stumpfen Gegenstand abschaben. Statt Rasierschaum kann man auch nassen Sand auf die betroffene Stelle streuen und antrocknen lassen. Dann wieder abschaben.

Anschließend gilt es die Stelle zu kühlen. Zudem sollten sie die Wunde mit einer oder einer Brandsalbe eincremen. Gegen die Schmerzen helfen entzündungshemmende Tabletten. Ist eine große Fläche von dem Quallenstich betroffen oder reagiert der Gestochene allergisch, sollte er auf jeden Fall zum Arzt gehen.

(dpa/fmg)