Tierheim in NRW teilt traurige Todesnachricht – „Es fiel uns sehr schwer“

Das Tierheim in Köln-Dellbrück teilt eine herzzerreißende Nachricht, die das Herz von Katzenliebhabern schwer macht. Der Facebook-Post lässt Trauern. Pelle, der erst kürzlich als der neue Lieblingskater vorgestellt wurde, musste heute seine Reise über die Regenbogenbrücke antreten.

+++ Hunde-Schicksal aus NRW-Tierheim – „Ich habe Tränen in den Augen“ – DerWesten.de +++

Eine Tragödie, die letztendlich aber der einzige Weg für Pelle war, um ihn von seinem Leid zu erlösen, denn der Kater litt zuletzt an schweren Krankheiten.

Schwerer Verlust im Tierheim in NRW

Es begann alles mit einem harmlosen Beitrag, in dem das Tierheim mitteilten, dass Pelle aufgrund von gesundheitlichen Problemen in einer Tierklinik übernachten musste. Die Stimmung nahm jedoch eine düstere Wendung, als sich herausstellte, dass Pelles Nieren schwer geschädigt waren und er an einer FIV-Erkrankung litt – eine Immunschwächekrankheit, vergleichbar mit AIDS bei Menschen.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Über Nacht kämpfte Pelle in der Klinik gegen die schlimmen Symptome an. Der Durchfall verschlimmerte sich, und die einst so lebendige Katze verlor rapide an Kraft. Doch erfolglos.

Tierheim lässt Kater einschläfern

Das Tierheim entschied schweren Herzens in Absprache der Tierärzte Pelle gehen zu lassen, da die Ärzte einig waren, dass eine langfristige Hilfe nicht mehr möglich war.

In ihrem Post drücken die Besitzer ihren Dank an diejenigen aus, die Pelle gefunden und sich um ihn gekümmert haben. Wäre Pelle auf der Straße zurückgelassen worden, hätte er noch länger leiden müssen.

Auch interessant:

Das Tierheim Köln-Dellbrück gibt ihm den Titel „Lieblingskater“ und auch die User trauern in der Kommentarspalte mit: “ Alles Gute auf der anderen Seite“, „Rip lieber Pelle“, “ Es tut mir sooo leid kleiner Pelle, Wenigstens durftest du behütet und geliebt über den Regenbogen gehen. Mach’s gut kleiner Mann“.