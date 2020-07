Ein Hund wurde völlig verwahrlost in einem Tierheim abgegeben.

Hund völlig verwahrlost in Tierheim abgegeben – jetzt kommt die schreckliche Wahrheit ans Licht

Hamburg. Was für eine grausame Geschichte um einen Hund! Der Vierbeiner wurde von einer Frau in einem Tierheim in Hamburg abgegeben – völlig verwahrlost und abgemagert.

Jetzt kommt plötzlich die schreckliche Wahrheit um den Hund ans Licht.

Hund verwahrlost in Tierheim abgegeben – schreckliche Details

Das Fell der Hündin sei bei der Abgabe im Tierheim von Filzklumpen übersät gewesen und die Haut darunter bereits von Fliegenlarven befallen, wie unser Partner-Portal MOIN.DE berichtet. Trotz aller Bemühungen konnte das Tier nicht mehr aufgepäppelt werden und musste wenige Tage nach dem Eintreffen im Tierheim eingeschläfert werden.

So verwahrlost wurde die Hündin im Tierheim abgegeben. Foto: Hamburger Tierschutzverein

Brisant: Wie sich herausstelle war die Frau, die die Hündin ins Tierheim gegeben hatte, keine Finderin, sondern die Halterin persönlich!

Was das Tierheim deshalb unternahm, erfährst du direkt bei MOIN.DE. Dort liest du auch einen wichtigen Aufruf des Tierschutzvereins.

