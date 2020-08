VOX: Uwe Herrmann bei „Zwischen Tüll und Tränen“ verblüfft – weil ER im Laden steht

Eine Braut aus Erfurt ging in der Vox-Sendung „Zwischen Tüll und Tränen“ auf Hochzeitskleidsuche.

„Zwischen Tüll und Tränen“-Star Uwe Herrmann hat schon einiges in seinem Brautmodengeschäft in der Vox-Sendung erlebt. Doch Janine aus Erfurt hat den 57-Jährigen ziemlich überrascht.

Janines großer Tag steht bevor: Die 32-Jährige will ihrem Liebsten auf einem Rittergut das Ja-Wort geben. Bei Uwe Herrmann sucht sie in Dresden nach dem perfekten Brautkleid. Was genau sie bei Vox erwartet, liest du bei unserem Partnerportal Thüringen24.

Vox: Ausgerechnet ER ist bei „Zwischen Tüll und Tränen“ mit dabei

Kurz nachdem Janine mit ihrer Begleitung im Laden von Uwe Herrmann aufkreuzt, ist es auch schon so weit. Der Verkäufer ist ganz verblüfft, als er die Begleitung seiner Kundin kennenlernt. Neben ihrer Mutter, Schwester, besten Freundin und Trauzeugin hat die Erfurterin sich noch einen ganz besonderen Gast für die Brautkleidsuche ausgesucht.

Wen Janine mitgebracht hat und wieso das absolut unverständlich für Uwe Herrmann ist, erfährst du auf unserem Partnerportal Thüringen24.

