„Zwischen Tüll und Tränen“ (VOX): Braut passt nicht ins Hochzeitskleid – es passiert was Furchtbares

Es ist neben der eigentlichen Hochzeit der wohl zweitschönste Moment: Die Suche nachd em perfekten Brautkleid. Das ist allerdings nicht immer einfach, wie Sängerin Tiffany in der VOX-Sendung „Zwischen Tüll und Tränen“ nur zu gut weiß.

Für die „Zwischen Tüll und Tränen“-Kandidatin gibt es nämlich ein großes Problem. Und das im wahrsten Sinne des Wortes.

„Zwischen Tüll und Tränen“: Kandidatin hat riesiges Problem mit Brautkleid

Denn Tiffanys stolze Oberweite hat die Körbchengröße 95F. „Ich hatte schon immer riesen Hupen“, verrät die „Zwischen Tüll und Tränen“-Braut.

Im Brautmodenladen „Da Vinci“ in Stuttgart bestätigt Inhaberin Nihal ihr, dass es schwierig werden könnte: „Ich glaube, mit diesem Kleid haben wir ein Problem. Dass wir die Brust hier nicht reinkriegen.“

Das ist „Zwischen Tüll und Tränen“:

„Zwischen Tüll und Tränen“ ist eine Doku-Soap bei VOX

Am 22. Februar 2016 wurde die erste Folge ausgestrahlt

In der Sendung unterstützen Brautprofis zukünftige Bräute dabei, das perfekte Kleid zu finden

Insgesamt wurden bei den Hochzeitsmoden-Experten rund 1.280 Kleider gekauft

Das teuerste Kleid bei „Zwischen Tüll und Tränen“ kostete 8.870 Euro

„Zwischen Tüll und Tränen“: Brautmoden-Inhaberin schneidet Kleid kaputt

Damit Kundin Tiffany den mit Pailletten und Spitze besetzten Traum aus Weiß aber dennoch anprobieren kann, hat Nihal eine Idee – die eigentlich furchtbar und schade für das Kleid ist: Sie schneidet den Dekolleté-Bereich einfach ein. „Ich mache das Kleid kaputt, damit sie in die Arme reinkommt.“

Tiffany hat bis zur anstehenden Hochzeit in sieben Monaten noch einen Plan. Sie will 25 Kilo abnehmen. Während der Schwangerschaft mit ihrem Sohn (13 Monate) hatte sie rund 30 Kilo zugelegt. Für die Brautmoden-Inhaberin stellt sich damit das nächste Problem. In welcher finalen Größe soll sie das Hochzeitskleid dann bestellen? Und vor allem: Für welches Kleid entscheidet sich Tiffany?

Zwischen Tüll und Tränen (Archivbild). Foto: TVNOW / Stefanie Schumacher

Kandidatin bei „Zwischen Tüll und Tränen“: Welches Kleid wird's denn jetzt?

Das zerstörte Brautkleid wird es am Ende allerdings nicht. Dafür ein Korsagenkleid, das Tattoo-Fan Tiffany am schönsten Tag in ihrem Leben kurzzeitig mit rockiger Lederjacke kombinieren will.

Nun heißt es für die „Zwischen Tüll und Tränen“-Kandidatin also nur noch eifrig Sport machen, um die ihrer Meinung nach störenden Babypfunde bis zur Hochzeit loszuwerden…

Die Folgen von „Zwischen Tüll und Tränen“ kannst du montags bis freitags um 17 Uhr bei VOX schauen. Oder bei TVnow.