ZDF: Zuschauer von Silvesterparty am Brandenburger Tor irritiert – „Täusch ich mich?“

Nach zwei Jahren Corona-Pause gab es erstmals wieder eine Silvesterparty am Brandenburger Tor – inklusive Live-Publikum! Das ZDF hatte zur „Willkommen 2023“-Show geladen und wollte gemeinsam mit Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner und zahlreichen Künstlern ins neue Jahr feiern.

Sowohl vorm Brandenburger Tor als auch vor dem Fernseher versammelten sich zahlreiche Zuschauer. Und bei Letzteren sorgte eine Sache dann doch für Verwunderung.

ZDF feiert Silvesterparty: Zwei Dinge sind anders

Egal ob Sasha, die Scorpions, DJ Bobo, Aura Dione oder Calum Scott – sie alle gaben sich zum Jahreswechsel die Ehre und spielten am Brandenburger Tor bei der großen Silvesterparty des ZDF. Das diesjährige Motto der Show: „Celebrate at the Gate“. Denn endlich war es wieder möglich, eine gemeinsame Party inklusive Publikum vor dem Brandenburger Tor zu feiern.

Allerdings waren gleich zwei Dinge in diesem Jahr anders. Zum einen fand die Party erstmalig auf der Ostseite des Tores statt. Zum anderen wurden nicht so viele Zuschauer wie sonst zugelassen – und genau das blieb auch vielen TV-Zuschauern nicht verborgen.

ZDF-Zuschauer irritiert: „Täusche ich mich?“

Wer sich noch an Fotos aus den Jahren vor Corona zurückdenkt, erinnert sich an Bilder mit Tausenden Menschen, die sich vor dem Brandenburger Tor drängten und gemeinsam in das neue Jahr starteten. Teilweise standen auf der anderen Seite des Brandenburger Tors Hunderttausende bis hin zum Tiergarten. Doch zum Jahreswechsel 2022/2023 bietet sich ein etwas anderes Bild.

„Täusche ich mich oder war da früher mehr Publikum vorm Brandeburger Tor?“, wundert sich ein Twitter-Nutzer. „Tipp an die ZDF-Regie: Nicht so oft rauszoomen, dann könnte man noch versuchen den Anschein zu bewahren, es wären Leute da“, meint jemand anderes.

Vor dem Brandenburger Tor gab es einen eingerichteten Bereich für die Zuschauer – 2.500 Menschen hatten dort Platz. Foto: IMAGO / Photopress Müller

Doch dass dort nur vergleichsweise wenig Zuschauer standen, hatte einen bestimmten Grund: Man musste sich vorab ein Ticket buchen. Insgesamt gab es nur 2500 – die waren allerdings alle verkauft. Was viele jedoch nicht gesehen haben: Bereits vor Beginn hätten zahlreiche Besucher versucht, auch ohne Ticket Einlass zu bekommen. Die Polizei musste mit Durchsagen darauf hinweisen, dass es keine Tickets mehr für die Show gibt und dass die Wege freigehalten werden. (mit dpa)