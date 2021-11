Helene Fischer in der ZDF-Show „Wetten, dass...?!“ mit Moderator Thomas Gottschalk. Niemand ahnte, was vor der Sendung los war.

ZDF: Was kein „Wetten, dass..?“-Zuschauer wusste – DAS passierte kurz vor der Show im Saal

Damit hätte zu Beginn des Jahres wohl niemand gerechnet. Doch als verkündet wurde, dass es ein „Wetten, dass..?“-Comeback auf dem Heimatsender ZDF gibt, war die Überraschung groß. Vor allem, da Thomas Gottschalk wieder mit dabei war und hochkarätige Gäste wie Helene Fischer einlud.

Doch was die ZDF-Zuschauer nicht zu Gesicht bekamen, kommt nun – eine Woche später – raus!

ZDF: DAS wusste kein „Wetten, dass..?“-Zuschauer!

Vor jeder TV-Sendung gibt es in der Regel einen Anheizer, der das Publikum im Saal schon mal in gute Stimmung versetzt. Die Zuschauer vor dem Fernseher kriegen davon nichts mit. Laut „DWDL“ fungierte bei „Wetten, dass..?“ Christian Oberfuchshuber als solcher. Doch der war fast überflüssig.

So sah Thomas Gottschalk noch am Samstag, 06. November, bei "Wetten, dass..?" aus. Foto: IMAGO / Future Image

------------------------------

Das ist die ZDF-Show „Wetten, dass..?”:

„Wetten, dass..?” ging zum ersten Mal im Februar 1981 beim ZDF auf Sendung

Ursprünglicher Moderator war der Entertainer Frank Elstner

1987 übernahm Thomas Gottschalk dann das Format

nach dem tragischen Unfall von Samuel Koch im Dezember 2010 gab Gottschalk an, die Show nicht mehr moderieren zu wollen

2012 moderierte er dann an der Seite von Michelle Hunziker seine letzte Show

In seine Fußstapfen trat Markus Lanz, bis die Show 2014 abgesetzt wurde

------------------------------

ZDF-Anheizer packt aus: „Da war so viel Energie!“

„Da war so viel Energie, der schiere Wahnsinn!“, erzählt der ZDF-Publikums-Anheizer ein paar Tage später. Er habe gar nicht viel machen müssen, denn „die Leute waren von alleine so gut drauf.“ Applaus, der nicht aufhörte, Gesänge auf den Sitzplätzen – die Gäste vor Ort in Nürnberg, wo die ZDF-Sendung ausgestrahlt wurde, brauchten definitiv niemanden, der ihnen Dampf unterm Hintern macht.

Und dennoch: Dass ausgerechnet Christian Oberfuchshuber die Stimmungskanone beim ZDF abgeben durfte, freut ihn sehr, wie er „DWDL“ verriet. Er fühle sich noch immer „geadelt, geehrt, gebauchpinselt, geschmeichelt – alles auf einmal.“

------------------------------

Mehr zur ZDF-Show „Wetten, dass...?“:

Nach „Wetten, dass..?“-Update: Zuschauer sind wütend – „Schäme mich“

„Wetten, dass..?”: Kurz vor der Sendung – Star-Gast sagte kurzfristig Auftritt ab

„Wetten, dass…?“ (ZDF): Gottschalk mit Spitze gegen Helene Fischer! Zuschauer total verwirrt – „mutig“

------------------------------

Und Oberfuchshuber ist längst ein Profi beim Warm up. So hatte er bereits ähnliche Jobs in Shows wie:

The Voice of Germany“ (Pro Sieben)

„Klein gegen Groß“ (ARD)

„Deutschland sucht den Superstar“ (RTL)

„Willkommen bei Carmen Nebel“ (ZDF)

„Gefragt, gejagt“ (ARD)

„Giovanni Zarrella Show“ (ZDF)

„Wetten, dass..?“: Helene Fischer zeigt kalte Schulter

Warum Helene Fischer ihrem Gastgeber Thomas Gottschalk während der ZDF-Show die kalte Schulter zeigte, liest du hier >>> (jhe)