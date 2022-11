ZDF: „Wetten, dass..?“-Sensation – DAMIT hat niemand gerechnet

Sie ist die erfolgreichste Show im deutschen Fernsehen. Seit „Wetten, dass..?“ Anfang der 80er-Jahre von Frank Elstner erfunden wurde, fesselte es stets Millionen von ZDF-Zuschauern vor den TV-Geräten. Dies wird sicherlich auch am 19. November 2022 nicht anders sein, wenn Thomas Gottschalk seine Fans aus Friedrichshafen begrüßt.

Und der 72-jährige Showmaster spart nicht bei seinen Gästen. Gab in der bislang letzten „Wetten, dass..?“-Ausgabe noch Superstar Helene Fischer ihr Comeback, wird nun ein anderes Urgestein der deutschen Musikszene wieder mit neuer Musik angreifen. Und damit hatten nun wirklich die wenigsten gerechnet.

„Wetten, dass..?“: ZDF gibt Gästeliste bekannt

So wird Herbert Grönemeyer mit einem noch bislang unbekannten Song auf der Bühne in Friedrichshafen stehen. Und damit noch lange nicht genug. Megastar Robbie Williams blickt auf 25 Jahre Solokarriere zurück und präsentiert bei „Wetten, dass..?“ seinen aktuellen Song „Lost“. Dazu wird auch noch Sängerin Tate McRae ihren neuen Song performen und das Musical-Ensemble von „Moulin Rouge“ wird einen Einblick in seine gefeierte Show geben.

Als Wettpaten sind unter anderem Hollywood-Legende John Malkovich, die Comedians Michael Bully Herbig und Christoph Maria Herbst sowie Veronica Ferres und ihre Tochter Lilly Krug dabei. Die bekommen zudem sportliche Unterstützung von Olympiasieger Alexander Zverev und den deutschen Nationalspielerinnen Alexandra Popp und Giulia Gwinn. An der Seite von Thomas Gottschalk wird wieder Michelle Hunziker moderieren.

Die Backstage-Arbeit übernehmen die Social-Media-Stars Lisa und Lena. Sie sollen exklusive Einblicke gewähren und die Show im Netz begleiten. Und auch die Wetten gewährte das ZDF schon einen kleinen Ausblick: Es gibt endlich wieder eine Bagger-Wette. Los geht’s am Samstag, den 19. November 2022 um 20.15 Uhr im ZDF.