ZDF: Diese „Wetten, dass..?“-Show schrieb TV-Geschichte

Am 14. August 1981 flimmerte erstmals eine Show über die TV-Bildschirme, die schon bald zu einem echten Klassiker werden sollte: Die ZDF-Kultshow „Wetten, dass..?“. Sie wurde zu Beginn von keinem Geringeren als Frank Elstner moderiert.

Und schon die erste Ausgabe hatte es in sich und hielt zahlreiche Menschen in Atem! Mit den Worten: „Guten Abend, meine Damen und Herren! Ich war lange nicht mehr im Fernsehen“ begrüßte der renommierte Moderator live aus Düsseldorf das Publikum.

Seine Optik stach sofort ins Auge: Mit großer Brille und Karo-Sakko führte Elstner durch die Show.

Das machte die erste „Wetten, dass..?“-Ausgabe aus

Das Konzept von „Wetten, dass..?“ war recht simpel: Es ging um skurrile Wetten von Kandidaten, bei denen Prominente raten müssen, ob sie gelingen oder nicht.

In der ersten Ausgabe nahmen Filmstar Curd Jürgens, der unter anderem im James-Bond-Film „Der Spion, der mich liebte“ mitwirkte, und Schauspielerin Barbara Valentin, vor allem bekannt durch die Arbeit mit Filmregisseur Rainer Werner Fassbinder, als erste prominente Wettpaten auf der bald legendären Couch Platz.

Auch musikalisch wurde für beste Unterhaltung gesorgt. Es performte Schlagersänger Engelbert, der für seine über 130 Millionen verkauften Platten und zahlreiche Gold- und Platinauszeichnungen bekannt ist.

Doch eine kuriose TV-Wette blieb besonders in Erinnerung und lieferte den Startschuss zahlreicher weiterer ereignisreicher und packender Wetten: Bodybuilder Hans Oßner blies live eine Wärmflasche auf, bis sie platzte.

Frank Elstner war Moderator der ersten Stunde von „Wetten, dass..?“. Foto: IMAGO/teutopress

Die Show erzielte beeindruckende TV-Quoten

Schon nach der ersten Ausgabe wurde deutlich: Die ZDF-Show hält die Zuschauer in Atem und begeistert. Dies setzte sich fort. In den kommenden Jahrzehnten wurde „Wetten, dass..?“ zu einer festen Institution am Samstagabend.

Die Rekordquote von 23,42 Millionen Zuschauern knackte Frank Elstner am 9. Februar 1985. Und auch Jahre später, 2023, sorgte die Abschiedssendung mit Thomas Gottschalk noch für satte 12,13 Millionen.

Internationale Stars sorgten für Unterhaltung

Stars wie Michael Jackson, Tom Cruise, Jennifer Lopez oder Peter Maffay saßen alle irgendwann auf der berühmten Couch.

Sängerin Jennifer Lopez nahm im Jahr 2012 auf der legendären „Wetten, dass..?“-Couch Platz. Foto: IMAGO/Berlinfoto

Die Mischung aus Spannung, hochkarätigen Promis und kuriosen Wetten reizte viele junge sowie alte Menschen. Dennoch wurde „Wetten, dass..?“ am 13. Dezember 2014 mit Markus Lanz als Moderator eingestellt.

Anschließend gab es anlässlich des 40. Geburtstags der Sendung im November 2021 eine gefeierte Rückkehr. Doch der eigentliche Abschied wurde im ZDF durch eine spezielle Weihnachts-Ausgabe mit Showgesicht Thomas Gottschalk im November 2023 ausgestrahlt.

Schlussendlich bleibt nur offen: Wer hätte damals gedacht, dass eine Wärmflasche, ein Bodybuilder und ein Mann im Karo-Sakko TV-Geschichte schreiben würden? Und wird es vielleicht irgendwann einmal ein Revival geben?