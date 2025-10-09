Oliver Pocher trauert um Wanda Perdelwitz: „Du warst eine tolle Kollegin“

Große Trauer um Wanda Perdelwitz (1984–2025): Die Schauspielerin, bekannt aus dem „Großstadtrevier“ und dem ZDF-„Traumschiff“, ist im Alter von nur 41 Jahren gestorben. Sie erlag den schweren Verletzungen, die sie sich Ende September bei einem Fahrradunfall in Hamburg zugezogen hat. Mit ihrem plötzlichen Tod verliert die deutsche Fernsehlandschaft eine beliebte und vielseitige Darstellerin, die über viele Jahre hinweg fest zum Ensemble großer TV-Produktionen gehörte.

Auch Oliver Pocher (47), der 2024 an der Seite von Perdelwitz für das „Traumschiff“ gedreht hatte, zeigt sich tief betroffen. Die beiden standen in der Folge „Nusantara“ gemeinsam vor der Kamera. Oliver Pocher spielte dabei den Ehemann der Schauspielerin, deren Figur eine Affäre mit Kapitän Max Parger, gespielt von Florian Silbereisen (44), beginnt. Es war eine kurze, aber intensive Zusammenarbeit, die dem Comedian in Erinnerung geblieben ist.

Trauer um ZDF-Schauspielerin Wanda Perdelwitz

Nach Bekanntwerden der Todesnachricht veröffentlichte Oliver Pocher eine emotionale Botschaft in seiner Instagram-Story. Zu einem gemeinsamen Foto vom Set auf Bali schrieb er: „Du warst eine tolle Kollegin, auch wenn es nur eine kurze Begegnung auf Bali war. Es zeigt einem immer wieder, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Deiner Familie, Freunden, Angehörigen und vor allem deinem Sohn viel Kraft und Stärke in dieser schweren Zeit.“

+++ Tragischer Fahrrad-Unfall: „Traumschiff“-Star Wanda Perdelwitz (†41) ist tot +++

Die bewegenden Worte zeigen, wie sehr Pocher der Verlust seiner ehemaligen Filmpartnerin nahegeht. Sein Beitrag wurde in den sozialen Netzwerken vielfach geteilt und kommentiert. Viele Fans des „Traumschiff“ äußerten ihr Mitgefühl und erinnerten an Perdelwitz’ sympathische Ausstrahlung. Das berichtet auch „Stern.de„.

Kollegen und Fans nehmen Abschied

Wanda Perdelwitz war vor allem durch ihre langjährige Rolle als Nina Sieveking im „Großstadtrevier“ einem breiten Publikum bekannt. In ihrer Karriere überzeugte sie immer wieder durch Natürlichkeit, Tiefe und Humor. Mit nur 41 Jahren wurde ihr Leben tragisch beendet. Zurück bleibt nicht nur eine Lücke in der deutschen Fernsehlandschaft, sondern auch bei ihren Kollegen.

Für Oliver Pocher war sie mehr als nur eine flüchtige Kollegin. Seine Abschiedsworte zeigen, dass auch kurze Begegnungen in der Unterhaltungswelt tiefe Spuren hinterlassen können. Mit seiner Instagram-Story erinnert er nicht nur an eine talentierte Schauspielerin, sondern setzt auch ein Zeichen für Menschlichkeit und Zusammenhalt in einer oft schnelllebigen Branche.

Für Oden Entertainer bleibt die Erinnerung an eine herzliche Kollegin und eine gemeinsame Zeit, die er so schnell nicht vergessen wird.