ZDF killt beliebte Krimireihe: Nach 20 Jahren im Programm

Es ist das Ende einer Ära. Im Herbst laufen die letzten Folgen der beliebten ZDF-Krimireihe „Kommissarin Lucas“. Seit 2003 zeigte das Zweite Deutsche Fernsehen die Filme mit Schauspielerin Ulrike Kriener. Nach Episode 35 ist Schluss.

„Es war schon komisch zu wissen, dass eine Frauenfigur, die ich 20 Jahre lang mitgestaltet habe und an die die Zuschauer gewöhnt sind, danach einfach verschwindet. Plötzlich ist die weg“, verriet der ZDF-Star im „Merkur“. Für die finalen Dreharbeiten hatte sie nur einen Wunsch: „Ich wollte auf gar keinen Fall erschossen werden. Und Drehbuchautor Christian Jeltsch hat mir das auch glücklicherweise erspart.“

ZDF killt Krimireihe „Kommissarin Lucas“

Die letzten beiden Folgen von „Kommissarin Lucas“ sollen laut dem Branchenmagazin „DWDL“ im Oktober diesen Jahres gezeigt werden. Angedacht sei der 7. und 28. Oktober. Inhaltlich sollen die beiden letzten Ausgaben der Krimireihe aber nicht zusammenhängen.

Ganz auf Krimis verzichten müssen die ZDF-Zuschauer jedoch nicht. Mit „Conti“ hat der Sender schon die nächste Krimi-Reihe in der Pipeline (Im Interview mit dieser Redaktion sprach ‚Conti‘-Hauptdarstellerin Malaya Stern Takeda über die Serie und erhob schwere Vorwürfe gegen die Filmbranche).

Auch „Katie Fforde“ läuft nicht mehr im ZDF

Es ist nicht der einzige schwere Abschied, den die ZDF-Zuschauer verkraften müssen. Auch die Fans von Filmen fürs Herz sind betroffen. So stellt der Sender die Filmreihe „Katie Fforde“ ein. 2021 war die bislang letzte Episode der Liebesfilm-Reihe erschienen. Einen weiteren wird es nicht geben.

Ein wesentlicher Grund für die Absetzung der Serie sei der entfernte Drehort in den USA gewesen sein, heißt es vom ZDF. Die dadurch entstehenden Produktionskosten seien zu hoch gewesen. Spannend: Die letzten Episoden wurden schon gar nicht mehr in Boston gedreht. Die Coronapandemie hatte die Dreharbeiten in den USA unmöglich gemacht. Dafür hatte das ZDF die Filme in der Holsteinischen Schweiz gedreht. Alle weiteren Infos zum Ende von „Katie Fforde“ findest du hier.