ZDF: DIESE Entscheidung ist endgültig – „Wir bedauern den Entschluss“

Lange müssen sie nicht mehr warten, die Jecken. Die Karnevalshochphase nähert sich mit riesigen Schritten. Und während sich die Karnevalsfreunde so langsam ernsthaft Gedanken um das richtige Kostüm machen müssen, laufen auch die Planungen bei den TV-Sendern auf Hochtouren. Wo wird was übertragen, aus welchem Saal … alles Fragen, die auch das ZDF umtreibt.

So zeigte das Zweite Deutsche Fernsehen traditionell die Mädchensitzung „Kölle alaaf“ am Wieverfastelovend aus den Sartory-Sälen an der Friesenstraße in Köln. Nicht jedoch in diesem Jahr, wie der Sender nun bekannt gab. So werde die Veranstaltung nun im Theater am Tanzbrunnen abgehalten und dementsprechend auch vom ZDF von dort übertragen.

Karnevals-Fans im ZDF werden sich umschauen

Ein herber Schlag für den Betreiber der Sartory-Säle, Marcus Sartory. „Uns wurde das erst Ende November ad hoc vom Festkomitee mitgeteilt. Wir sind darüber sehr verwundert und bedauern den Entschluss“, so Sartory gegenüber „Express.de“.

Die Mädchensitzung aus dem Jahr 2020 im Sartory-Saal. Foto: IMAGO / Future Image

Warum das Festkomitee diese Entscheidung getroffen habe, weiß Sartory nicht: „Wir arbeiten seit Jahrzehnten zusammen, aber ein weiterführendes Gespräch gab es leider trotz Nachfrage nicht.“ Gegenüber dem „Express“ erklärte das Festkomitee, dass dies ein Wunsch des ZDF gewesen sei. So hätten die Verantwortlichen des Senders im vergangenen Corona-Jahr die Vorzüge des Tanzbrunnens kennen und schätzen gelernt.

„Dabei haben die ZDF-Verantwortlichen bei einer Ortsbegehung auch das Tanzbrunnen-Theater kennengelernt und waren sehr angetan von den technischen und logistischen Möglichkeiten. Für die TV-Übertragung bietet der runde Saal neue Ansätze für außergewöhnliche Kamerapositionen, außerdem sind zum Beispiel Kabelwege kürzer. Deshalb haben wir dem Wunsch des ZDF entsprochen und richten die Mädchensitzung daher nun im Tanzbrunnen-Theater aus“, so Festkomitee-Sprecher Michael Kramp.