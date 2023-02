ZDF unterbricht „Bergdoktor“-Staffel: Der Grund ist zum Lachen

Dramatische Ereignisse nehmen ihren Lauf. Nur noch zwei Folgen, dann endet die aktuelle Staffel von „Der Bergdoktor“. Und schon jetzt ist klar: Es wird dramatisch. In der aktuellen Folge, die das ZDF am Donnerstagabend (9. Februar 2023) ausstrahlen wird, geht es um nicht weniger als den Fortbestand von Martin Grubers (gespielt von Hans Sigl) Praxis.

Was war beim „Bergdoktor“ geschehen? Martin hatte Hans gestanden, dass er nicht nur mit Sonja geschlafen, sondern gar in die Frau seines Bruders verliebt sei. Ein Vertrauensbruch, der nur schwer zu verzeihen ist. Martin braucht Abstand und entschließt sich zu Franziska und dem gemeinsamen Sohn Johann nach New York zu fliegen. Doch wie lange wird er in den Staaten bleiben?

ZDF verschiebt „Bergdoktor“-Finale

Eine Frage, die die Fans erst in zwei Wochen beantwortet bekommen. Denn wie im TV-Programm des ZDF zu sehen ist, wird das Staffelfinale nicht am kommenden Donnerstag (16. Februar 2023), sondern erst am darauf folgenden Donnerstag (23. Februar 2023) um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

Der Grund dürfte viele Menschen zum Lachen bringen. Denn am 16. Februar ist Weiberfastnacht. Und wie zu Karneval üblich, widmet das ZDF der fünften Jahreszeit ordentlich Sendezeit im TV-Kalender. Dementsprechend wird ab 20.15 Uhr „Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung“ ausgestrahlt. Präsentiert wird die traditionell vom ZDF ausgestrahlte Kölner Karnevalssitzung von Sitzungspräsidentin Nathalie Bergdoll.

Als Gäste sind dann unter anderem dabei: Dä Tuppes vum Land, Willi und Ernst, Ne Hausmann, Marc Metzger, Ingrid Kühne, Miljö, Räuber, Höhner, Bläck Fööss und der Klüngelköpp. Ob das allerdings die „Bergdoktor“-Fans zufriedenstellt, sei einmal dahingestellt.

Wobei sie ja nur eine Woche durchhalten müssen. Am 23. Februar 2023 zeigt das ZDF dann schließlich das große Staffelfinale. Und dann werden wir hoffentlich sehen, wie es in Elmau weitergeht.