ZDF: „Traumschiff“-Knaller! Steht ER bald am Steuer?

Bereits seit 2019 steuert er das ZDF-„Traumschiff“ durch die wildesten Gewässer: Florian Silbereisen. Zugegeben: Florian Silbereisen oder besser Kapitän Max Parger macht dabei im ZDF-Klassiker gar keinen schlechten Job.

Doch wie lange wird Florian Silbereisen noch an Bord des ZDF-„Traumschiff“ gehen? Schließlich ist der 40-Jährige derzeit nahezu überall zu sehen. Einen Interessenten gibt es zumindest schon.

Die als Traumschiff bekannte MS Amadea. Foto: Dietmar Hasenpusch/dpa

ZDF: Wer nimmt das „Traumschiff“-Ruder in die Hand?

Er moderiert seine eigenen Shows in der ARD, gibt bei RTL den Bohlen-Ersatz in der „DSDS“-Jury, dazu noch die langen Reisen fürs „Traumschiff“. Norbert Rier, der Sänger der „Kastelruther Spatzen“, hat sich bereits Sorgen um seinen langjährigen Weggefährten gemacht. „Manchmal einfach dem Motto folgen: 'Weniger ist mehr'“, riet der Sänger Silbereisen in der Zeitschrift „Meine Melodie“.

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert Florian Silbereisen die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

Seitdem hat Silbereisen noch keine neue Freundin vorgestellt

An Weihnachten 2021 werden wir Florian Silbereisen wieder an Bord des „Traumschiff“ sehen

Florian Silbereisen mimt auf dem „Traumschiff“ den Kapitän Max Parger. Foto: ZDF / Dirk Bartling

Doch wer könnte Silbereisen am Steuer des „Traumschiff“ entlasten? Im Interview mit dieser Redaktion zeigte sich Giovanni Zarrella zumindest nicht abgeneigt.

ZDF-Star Giovanni Zarrella: „Ich bin jederzeit bereit“

„Ich bin jederzeit bereit“, so Zarrella auf die Frage, wann man ihn denn auf dem 'Traumschiff' sehe. Der Sänger und Moderator weiter: „Ich liebe Herausforderungen. Aber ich möchte mich jetzt erst mal auf meine Sendung konzentrieren. Das ist die oberste Priorität. Dann stelle ich mich vielleicht auch irgendwann aufs ‚Traumschiff‘.“

Der Sänger und Moderator spielt dabei auf seine 'Giovanni Zarrella Show' an, die am Samstagabend um 20.15 Uhr das erste Mal live im ZDF zu sehen sein wird.

Vor der großen Show hat sich Zarrella Zeit für ein Interview genommen. Er spricht über seine neue Aufgabe und welchen Rat ihm Schlager-Superstar Helene Fischer gab.