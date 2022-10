„Traumschiff“-Bombe geplatzt: ZDF spricht Klartext

Das „Traumschiff“ sticht in der Regel dreimal pro Jahr in See: An Ostern, Weihnachten und Neujahr.

Jetzt macht das ZDF, wo die Serie bereits seit 1981 läuft, eine große Ankündigung. Und so viel sei schon verraten: Die „Traumschiff“-Zuschauer werden sich mehr als freuen.

In diesem Jahr müssen sich die ZDF-Fans auf eine Änderung beim „Traumschiff“ einstellen. Denn neben den drei bekannten Ausstrahlungsterminen wird es diesmal gleich noch eine weitere Episode mit Florian Silbereisen in der Rolle des Kapitäns Max Parger geben.

ZDF macht Ankündigung zum „Traumschiff“. Sie kommt unverhofft. Foto: ZDF/ Dirk Bartling

Die neue Folge soll am 20. November im ZDf ausgestrahlt werden, wie der Sender nun laut dem Branchendienst „DWDL“ bekannt gab. Pünktlich zum Start der Fußball-WM in Katar und Ecuador.

Der TV-Plan im ZDF am 20. November:

16 Uhr: Eröffnungsspiel der WM

19.15 Uhr: „heute“-Nachrichten

20.15 Uhr: „Das Traumschiff“

Die Reise des Kreuzfahrtschiffs geht am 20. November nach Lappland. Neben bekannten Gesichtern wie Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth ist diesmal auch Sänger Sasha mit an Bord.

„In diesem Jahr und in 2023 gibt es jeweils vier ‚Traumschiff‘-Folgen, es bleibt also trotz der Lappland-Folge im November bei den gewohnten Folgen an Ostern, Weihnachten und Neujahr“, so ein ZDF-Sprecher gegenüber „DWDL“.

