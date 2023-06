ZDF-Moderator Sven Voss packt aus: So wurde er zum Tatort-Reporter

„Das aktuelle Sportstudio“ und „XY gelöst“ haben gleich zwei große Gemeinsamkeiten. Beide Shows werden im ZDF ausgestrahlt und als Moderator ist Sven Voss im Einsatz. Und trotzdem wollen die beiden Formate nicht ganz recht zueinander passen.

Während sich der ZDF-Mann auf der einen Seite mit Transfergerüchten und Tabellenplätzen beschäftigt, geht er andernorts auf Verbrecherjagd und sammelt Hinweise für True-Crime-Geschichten. Vor dem TV-Start der neuen Staffel von „XY gelöst“ sprach Sven Voss jetzt im exklusiven Interview mit dieser Redaktion darüber und hat verraten, wie es überhaupt so weit kommen konnte.

ZDF-Moderator Sven Voss packt aus

Sven Voss hat in seiner Laufbahn schon einige Show-Wechsel vollzogen. Vom Radiosender 1Live zu der Kindernachrichtensendung „logo!“ – auf eine Sache festlegen will sich der Journalist offensichtlich nicht. Seit 2004 ist er Mitglied der ZDF-Sportredaktion. Seine Begeisterung für die Thematik ist ihm anzumerken. Und trotzdem zeigte sich schon in der Vergangenheit ein gewisses Interesse für True-Crime-Geschichten. Auch, wenn die meistens erschreckend sind.

Im Interview erzählte er jetzt: „Schon vorher hatte ich neben dem Sport für das ZDF auch bereits Reportagen im Bereich True Crime gemacht – da gab es also schon Kontakt in Richtung ‚XY‘. Als dann die Idee entwickelt wurde, das Format über die alten Fälle künftig so zu gestalten, dass es noch mal an die Orte gehen soll, an denen die Verbrechen stattgefunden hatten, kam es zu der Zusammenarbeit.“

++ ZDF-Zuschauer mit klarer Forderung für „XY gelöst“! Sender reagiert sofort ++

Das reizt Sven Voss an „XY ungelöst“

„XY gelöst“ ist ein Ableger der ZDF-Kultshow „Aktenzeichen XY … ungelöst“. Anders als beim Vorgänger geht es hier nicht um die Aufklärung von Fällen, sondern das Rekonstruieren der Taten, die bereits aufgeklärt werden konnten. Oftmals spielte die Hinweissuche via TV dabei eine entscheidende Rolle.

Mehr News:

Sven Voss jedenfalls ist ganz angetan von dem Format und sagt: „Für mich persönlich passt dieses Format sehr gut: Ich bin mit Leidenschaft Sportmoderator, doch das Thema True Crime ist eines, das mich interessiert und bei dem ich bei jedem Dreh dazu lerne.“

Das ZDF zeigt „XY gelöst“ an zwei Mittwochen (5. und 12. Juli 2023) jeweils 20.15 Uhr in Doppelfolgen im TV. Online sind die Folgen seit dem 28. Juni in der Mediathek abrufbar.