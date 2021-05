„Fernsehgarten“: Zuschauer mit dringender Forderung ans ZDF – „Greift da ein!“

Ein neuer Sonntag, ein neuer „Fernsehgarten“. Natürlich lassen Kiwi und das ZDF die „Fernsehgarten“-Fans auch in dieser Woche nicht auf dem Trockenen sitzen und präsentieren am Sonntag die Discofox-Ausgabe des „Fernsehgarten“.

Wie in jeder Woche sind wir für dich im „Fernsehgarten“-Liveticker für dich dabei.

Samstag, 22. Mai

19 Uhr: Manche Menschen können ihre Emotionen einfach nicht im Zaum halten. Das zeigt sich besonders gut und besonders häufig in den sozialen Netzwerken.

Leider macht das auch vor der Facebook-Seite des „Fernsehgarten“ nur sehr selten halt. So kommt es ab und an vor, dass das ZDF den Diskussionen bei Facebook Einhalt gewähren muss. So auch in dieser Woche.

--------------------

Die „Fernsehgarten“-Stars am Sonntag:

Die Amigos

Patrick Lindner

Fantasy

Ireen Sheer

TOIMO

Olaf Henning

Vivien Gold

Christian Lais

Mela Rose

Torben Klein

Mitch Keller

Alessa

Robin Pietsch

---------------------------

Unter dem Post, in dem der „Fernsehgarten“ die Künstler des Discofox-„Fernsehgarten“ bekannt gab, kam es vor, dass Links zu externen Seiten geteilt wurden. Ein Verstoß gegen die Netiquette des „Fernsehgarten“. Drum löschte das Social-Media-Team eben jenen Link.

„Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Das jedoch sorgte für noch mehr Diskussionen. So bemängelt ein Zuschauer, dass während der Sendung Moderatorin Andrea Kiewel immer wieder in den Kommentaren angegangen würde.

----------------------

-----------------------

Er schreibt: „Da solltet ihr aber mal alle Kommentare lesen. Auch sonntags, wenn die Sendung im TV läuft. Wem es nicht passt, braucht es nicht sehen. Es widert mich an, wie Kiwi da beschimpft und fertig gemacht wird. Greift da ein!“ Ein guter Rat, den das ZDF sicher im Kopf behalten wird.

Vor dem „Fernsehgarten“-Start stellte sich Andrea Kiewel unseren Fragen. Die Moderatorin verriet einen großen Wunsch, den sie hegt.