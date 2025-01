ZDF-Silvestershow: Zuschauer gehen auf die Barrikaden – „Unerträglich“

Feuerwerk, Sekt – und die ZDF-Silvestershow. Für viele gehört die Sendung, die live vom Brandenburger Tor übertragen wird, zum Jahreswechsel stets dazu. Und auch an diesem Silvester schalteten wieder einige Zuschauer ein, um zu sehen, wie Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner in das Jahr 2025 reinfeierten.

Neben dem Moderatoren-Duo am Start waren natürlich auch wieder zahlreiche Gäste. Auf der großen Bühne bei der ZDF-Silvestershow traten unter anderem Ex-DSDS-Kandidatin Sarah Engels, „The Voice of Germany“-Juror Kamrad, Rapper Bausa, Schlagerstar Maite Kelly und Rapperin Shirin David auf. Ein ordentliches und vor allem buntes Programm könnte man meinen. Doch zahlreiche Zuschauer waren mit der Show alles andere als einverstanden.

ZDF-Silvestershow: Zur Primetime wurde gefeiert

Unter dem Motto „Celebrate at the Gate“ wurde in der ZDF-Silvestershow das neue Jahr mit Feuerwerk und Bühnenshow begrüßt. Ab 20.15 Uhr wurde in das neue Jahr hereingefeiert. Einige Zuschauer ließen ihren Frust während der Show auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) heraus.

„Die ZDF-Silvestershow war das mit Abstand Schlechteste, was ich je gesehen habe. Für diesen Scheiß muss ich monatlich knappe 19 Euro zahlen? Danke für nichts!“, polterte ein wütender ZDF-Zuschauer drauflos.

ZDF-Silvestershow: Zuschauer sind sauer

„Das ZDF bringt eine Silvestershow. Die könnte man auch weglassen. Die Musik ist zum Einschlafen und alles andere… und für so etwas soll bezahlt werden. Das ist einfach unverschämt. Viele ältere Menschen verstehen kein Englisch. Es wird Zeit, dass solche Sender entfernt werden“, lautete die klare Meinung eines X-Users. Eine weitere Person behauptete: „Meine Eltern gucken seit langer Zeit die Silvestershow. Auch die haben abgeschaltet! Es war unerträglich.“ Man kann es eben nicht jedem recht machen – auch das ZDF nicht.