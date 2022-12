ZDF: Andrea Kiewel verstößt gegen Absprache – Johannes B. Kerner muss eingreifen

Das ganze Jahr über freuen sich die Zuschauer schon darauf, „Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel und Quizmaster Johannes B. Kerner wieder am Brandenburger Tor zu sehen. Für den großen Countdown im ZDF moderiert das Duo die Sendung „Willkommen 2023“ live aus der Hauptstadt.

Doch bevor es zur Primetime losgeht, können sich die ZDF-Zuschauer schon einmal auf das sympathische Moderationsduo einstimmen. Denn: Der Sender wiederholt am Nachmittag noch einmal die „Dalli Dalli“-Weihnachtsshow, in der Johannes B. Kerner moderiert und Andrea Kiewel um ein Preisgeld für den guten Zweck spielt. Dafür sind ihr offenbar alle Mittel recht.

ZDF-Show „Dalli Dalli“ schickt David Garrett Bier holen

Zu allererst muss man anmerken, dass die ZDF-Show, die erstmals am 25. Dezember ausgestrahlt worden ist, stolze 53.040 Euro für die Hans-Rosenthal-Stiftung zusammengetragen hat. Andrea Kiewel sei der ein oder andere Regelverstoß unter diesen Umständen also verziehen. Die angespannte Stimmung beim Spiel „Geh mal Bier holen“ bleibt dennoch nicht unbemerkt.

Gemeinsam mit ihrem Teampartner David Garrett muss Andrea Kiewel innerhalb von 90 Sekunden so viele Bierkrüge auf Holztischen platzieren wie nur möglich. Während der Stargeiger mit zwei Tabletts auf den Armen die vollen Krüge auf Tischplatten herunterrutschen lassen muss, ist Kiwi für das Abfüllen der Schaumkronen zuständig. Sie muss während der gesamten Challenge am Bierfass stehen bleiben – so sehen es zumindest die „Dalli Dalli“-Regeln vor.

Beim Spiel „Geh mal Bier holen“ widersetzt sich Kiwi den Regeln. Foto: Screenshot ZDF

ZDF-Showmaster Kerner raunzt Kiwi an: „Das ist unfair“

Den ersten Regelverstoß begeht Andrea Kiewel bereits beim Abfüllen der Gläser. Damit es besonders schnell geht, lässt die ZDF-Moderatorin den Hahn des Bierfasses einfach permanent laufen, doch das wäre reinste Verschwendung der Flüssigkeit und würde irgendwann die Studiobühne in Bier tränken. Prompt wird sie von Johannes B. Kerner ermahnt.

Anschließend läuft sie David Garrett jedes Mal entgegen, sobald sie zwei Maß abgefüllt hat, damit dieser nur für eine kurze Strecke die vollen Bierkrüge auf seinen Armen balancieren muss – aber genau das ist ja der Witz des Spiels. „Er muss auch schon noch ein bisschen gehen mit den Dingern!“, grätscht Johannes B. Kerner dazwischen. Das scheint Kiwi und David aber nur wenig zu bekümmern. Kurz darauf hört man Kerner leise raunen: „Er muss selbst gehen, sonst ist das unfair.“ Würde es hierbei nicht um einen guten Zweck gehen, hätte der Showmaster sicherlich härter durchgegriffen. Doch selbst nach seiner Ansage widersetzt sich Kiwi der Absprache. „Nein! Nicht hinbringen! Nein, Kiwi, er muss selbst gehen“, hört man Kerner erneut rufen. Zu diesem Zeitpunkt sind die 90 Sekunden schon so gut wie abgelaufen.

Bleibt nur zu hoffen, dass sich Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner am Samstagabend besser verstehen, wenn sie live am Brandenburger Tor das Jahr 2022 verabschieden. Die Silvestershow „Willkommen 2023“ beginnt um 20.15 Uhr live im ZDF.