ZDF lässt die Bombe platzen! DAS soll an Silvester gezeigt werden

Damit hat wohl niemand mehr gerechnet: Das ZDF plant trotz der anhaltenden Corona-Pandemie eine große Silvesterfeier für seine Zuschauer.

Die Live-Show im ZDF soll von Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner moderiert werden und auch schon erste Promi-Gäste sind seit Dienstag bekannt, wie das Branchenmagazin „DWDL.de“ berichtet.

Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner haben etwas ganz Besonderes für die Silvestershow im ZDF geplant. Foto: ZDF/Marcus Höhn

ZDF plant Live-Show am Brandenburger Tor mit Kiwi & Kerner

An eine typische Silvesterparty ist aktuell nicht zu denken. Während die Bundesregierung einen zweiten Lockdown beschlossen hat, plant das ZDF jedoch ein Mega-Event zum Abschluss des Jahres 2020. Wie kann das sein?

Viel ist noch nicht über die Live-Show, die wie gewohnt am Brandenburger Tor in Berlin stattfinden soll, bekannt. ZDF-Sprecher Stefan Unglaube verrät gegenüber „DWDL.de“ lediglich: „Klar ist, dass der Fokus auf den Zuschauerinnen und Zuschauern an den Bildschirmen liegt, die den Countdown möglichst von zuhause aus verfolgen sollen.“

Das ist Andrea Kiewel:

Andrea Mathyssek wurde am 10. Juni 1965 in Berlin geboren

Andrea Kiewel ist eine ehemalige Leistungsschwimmerin – von 1989 bis 1990 war sie auf Usedom als Rettungsschwimmerin tätig

Von 1993 bis 2000 moderierte Andrea das Sat.1-Frühstücksfernsehen

Seit 2000 moderiert sie den ZDF-Fernsehgarten

Andrea Kiewel hat zwei Söhne und lebt in Frankfurt am Main

ZDF-Silvestershow mit Kiwi & Kerner: Das erwartet die Zuschauer

Während Kiwi und Johannes B. Kerner die Sendung moderieren, sollen vor allem Musiker wie Peter Maffay, Álvaro Soler, die Höhner und der britische Singer-Songwriter Tom Gregory für gute Laune vor den Bildschirmen sorgen.

Die Live-Show „Willkommen 2021“ soll am 31. Dezember um 21.45 Uhr starten. Ob sich die Zuschauer um Mitternacht wieder über das große Feuerwerk am Brandenburger Tor freuen dürfen, ist noch nicht bestätigt.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

ZDF plant humorvollen Jahresrückblick: „Danke für nichts, 2020“

Wer nicht bis Viertel vor zehn warten möchte, darf sich übrigens schon um 19.25 Uhr über einen Comedy-Jahresrückblick freuen. Unter dem Titel „Danke für nichts, 2020“ werden die „bissigsten und lustigsten Ausschnitte“ aus den unterschiedlichsten ZDF-Comedyshows des Jahres gezeigt – darunter „ZDF Magazin Royale“, „heute-show“ oder „Die Anstalt“.

Während das ZDF zu Silvester etwas Normalität zurückbringen möchte, muss die beliebte Weihnachtsshow des Senders ausfallen. Mehr dazu hier >>>