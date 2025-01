André Schnura verrät nach ZDF-Silvestershow: „Viel Geld zum Fenster rausgeschmissen“

Man kann es einfach nicht allen recht machen. Das wissen auch große Sender wie das ZDF oder die ARD. Und so überlegte man sich im Zweiten Deutschen Fernsehen, die alljährliche Silvester-Feier am Brandenburger Tor in Berlin mit jungen Stars aufzuhübschen. Ob Shirin David, Sarah Engels oder auch Kult-Saxophonist André Schnura, der schon bei der EM das ganze Land verzückt hatte.

Wirklich gut kam das bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern aber nicht an. Da wurde Playback-Gesang moniert oder darüber gespottet, dass ein DJ-Deck nicht angeschlossen war. Nun packt André Schnura über seinen Auftritt aus.

Star spricht über Pannen bei ZDF-Silvestershow

„Eigentlich war geplant, dass ich live spiele“, berichtet der Musiker, „aber das war der Produktion zu unsicher, was ich auch verstehen kann bei so einer großen Fernsehshow. Es waren null Grad, und selbst mittags beim Soundcheck, als die Sonne noch geschienen hat, war das Saxophon schon ultra flat, weil es einfach so kalt war, dass das Messing sich verzogen hat.“

Anschließend musste der Saxophon-Part noch spontan bei Manny Marc im Studio aufgenommen werden. Welch ein Stress. Und dann auch noch das – so verriet André Schnura, „warum er für den Auftritt vorm Brandenburger Tor voll viel Geld zum Fenster rausgeschmissen“ habe.

Der Musiker hatte sich nämlich extra für den Auftritt in Berlin ein teures Outfit bestellt, das jedoch sei nicht mehr pünktlich gekommen. Ärgerlich.

Fans loben die Ehrlichkeit

Bei den Fans jedenfalls kam die Erklärung ganz ordentlich an. „Ja, alles nachvollziehbar. Aber ganz ehrlich: Bitte mehr Authentizität, dann ist das Sax halt flat. Dann ist da halt kein DJ. Die Leute feiern doch genau diese Ehrlichkeit. Helene Fischers haben wir doch genug!“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren von Andres Erklärung bei Instagram.

Oder: „Respekt für diese Ehrlichkeit. Technisch in gewisser Weise ja verständlich. Stark, dass du es durchgezogen hast. Dazu sollte man ja wissen, dass du das alles ja kannst und es genug Beweise gibt dafür.“ Und ein Dritter lobt: „Aber Hauptsache es beschweren sich direkt alle Leute wegen dem Playpack oder dem nicht angeschlossen DJ-Deck. Aber haben halt selbst keine Ahnung. Geile Show, André, weiter so.“