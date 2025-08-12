ZDF: Neue Folgen – diese beliebten Serien sind im Herbst zurück!

Oktober wird für Serienfans im ZDF ein echter Pflichttermin. Neben der bereits angekündigten Jubiläumsstaffel der „Rosenheim-Cops“ kehren gleich zwei weitere beliebte Formate zurück. Die Mainzer setzen dabei auf bewährte Publikumslieblinge – und liefern direkt mehr als nur ein paar neue Folgen.

Wer „Notruf Hafenkante“ oder „Bettys Diagnose“ vermisst hat, kann sich freuen: Beide Serien gehen im Herbst in die nächste Runde. Und das Beste: Die frischen Episoden stehen nicht nur im TV, sondern schon vorab online bereit.

„Notruf Hafenkante“ ab 9. Oktober zurück

Wie das ZDF verraten hat, kehrt die Polizeiserie am 9. Oktober mit neuen Folgen zurück ins TV-Programm. Dabei umfasst die neue Staffel insgesamt 22 Folgen und ist weiterhin immer donnerstags ab 19.25 Uhr zu sehen. Nur einen Tag später, am 10. Oktober, geht auch „Bettys Diagnose“ weiter – und das mit einer stattlichen 12. Staffel.

Hier dürfen sich Fans sogar auf 24 neue Episoden freuen. Laut DWDL stehen die neuesten Folgen der beiden Serien außerdem jeweils eine Woche vorher online zum Abruf bereit.

Jubiläum bei den „Rosenheim-Cops“

Auch die Kult-Krimiserie „Die Rosenheim-Cops“ mischt wieder mit. Anfang Oktober startet die bereits 25. Staffel – ein echtes Jubiläum. Allerdings wird es ein Abschied auf Zeit: Ein letztes Mal flimmert dann Frau Stockl aka Marisa Burger über die ZDF-Bildschirme.

Für ZDF-Zuschauer bedeutet das: Krimi, Drama und Humor satt – Woche für Woche. Und wer nicht bis zur TV-Ausstrahlung warten möchte, hat online schon vorab die Chance, die neuen Fälle und Geschichten zu erleben. So dürfte der Serien-Herbst 2025 für Fans zum vollen Erfolg werden.