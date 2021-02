ZDF dreht Mega-Serie – DIESER Stoff galt eigentlich als unverfilmbar

Das wurde aber auch mal Zeit: Das ZDF soll an der Verfilmung eines Bestsellers arbeiten.

Die Rede ist von keinem geringeren Buch als „Der Schwarm“. Doch wie möchte das ZDF das umsetzen?

ZDF wagt sich an Mega-Projekt und verfilmt „Der Schwarm“

Literaturfans wissen: Mit dieser Herausforderung hat es sich das ZDF nicht gerade leicht gemacht. Der Roman von Frank Schätzing galt eigentlich immer als unverfilmbar.

In „Der Schwarm“ wird die Menschheit von einer unbekannten, überaus intelligenten Lebensform aus der Tiefsee bedroht. Das Buch umfasst stolze 997 Seiten und ist nicht gerade als leichte Abendlektüre bekannt.

Mit seinem Roman „Der Schwarm“ gelang Frank Schätzing 2004 der Durchbruch. Foto: imago images

Nichtsdestotrotz: Die Fans lieben das Werk des Kölners und können es kaum erwarten, dass die Geschichte endlich verfilmt wird.

Das ist Frank Schätzing:

Frank Schätzing wurde am 28. Mai 1957 in Köln geboren

Seit den 90er-Jahren ist er als Schriftsteller tätig

Sein erster Roman „Tod und Teufel“ wurde 1995 veröffentlicht

Schätzings größter Erfolg ist der Wissenschaftsthriller „Der Schwarm“, der 2004 erschien

Der Roman wurde in 27 Sprachen übersetzt

Innerhalb von sechs Jahren wurden 3,8 Millionen „Der Schwarm“-Exemplare verkauft

Frank Schätzing lebt mit seiner Ehefrau Sabina in Köln

ZDF filmt mit „Game of Thrones“- und „Sex and the City“-Stars

Geplant ist eine achtteilige Serie, deren Folgen jeweils 45 Minuten lang sein sollen, wie „Bild“ berichtet. Hinter der Produktion stecken demnach wahre Experten. Produziert wird die „Der Schwarm“-Serie von „Game of Thrones“-Genie Frank Doelger. Regie führt Alan Taylor, der bereits an TV-Hits wie „Sex and the City“ oder „The Sopranos“ beteiligt war.

Endlich wird Frank Schätzings Erfolgsroman verfilmt. Foto: imago images

Und auch Frank Schätzing ist selbstverständlich dabei. Der 63-Jährige hat das Drehbuch zur Serie geschrieben. Gegenüber „Bild“ verrät er, dass die Dreharbeiten schon im Mai 2021 in den Tiburtina Studios in Rom beginnen sollen.

Frank Schätzing macht Hoffnung auf „weitere Staffeln“

Die Zuschauer erwartet großes Kino. Auch von aufwendigen CGI-Effekten sei die Rede. Doch müssen wir uns nach acht Folgen wirklich schon wieder von der Serie verabschieden?

„Das ist die erste Staffel und der komplette Roman. Wenn’s gut läuft, werden wir weitere Staffeln produzieren. Wir sind zuversichtlich“, gibt Schätzing preis.

