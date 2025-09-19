„Task Force Querlitz“: Neue ZDF-Serie macht deutsche Ämter lächerlich

Deutsche Animationsserien sind selten. Für Erwachsene sind sie fast ein Fremdwort. Nun startet das ZDF ein ungewöhnliches Projekt: „Task Force Querlitz“. Ab 24. Oktober läuft die Serie online in der Mediathek. In der Nacht vom 27. auf den 28. Oktober feiert sie auch TV-Premiere. Drei Folgen wurden produziert.

Doch wie ist die Serie entstanden und welche Herausforderungen gab es? Darüber sprach das ZDF exklusiv mit unserer Redaktion.

ZDF mit Satire auf deutsche Bürokratie

Im Mittelpunkt steht die fiktive Stadt Querlitz. Dort stürzt ein Meteorit ab. Seitdem herrscht Ausnahmezustand. Menschen spalten sich in Doppelgänger. Kinder klingen plötzlich wie Musikinstrumente. Und im Amt arbeitet ein Hund als Sachbearbeiterin.

Mitten im Chaos gründet sich die „Task Force Querlitz“. Vier überforderte Sozialarbeiter und Bürokraten kämpfen gegen den Untergang. Doch Regeln aus der alten Welt helfen nicht mehr. Statt Ordnung entsteht noch mehr Chaos.

ZDF im Interview zu „Task Force Querlitz“

Was war der Hauptantrieb des ZDF, erstmals eine Animationsserie speziell für Erwachsene zu produzieren?

Die Serie ist im Formatlabor „Quantum“ der ZDF-Redaktion / Das kleine Fernsehspiel entstanden. Bei Quantum produzieren wir innovative Formate ganz unterschiedlicher Art. Die Ideen und Projekte werden dabei von Kreativen an uns herangetragen. Im Falle von „Task Force Querlitz“ probieren wir etwas für uns Neues aus und wir hatten den Eindruck, dass PixelPec die nötige Herangehensweise mitbringt, dass dieses Projekt auch qualitativ gelingen kann.

Welche Themen oder gesellschaftlichen Konflikte wollen Sie in der Serie auf eine Weise darstellen, die mit klassischen Formaten nicht möglich wäre?

Animation hat den großen Vorteil, dass hier ganz andere Zuspitzungen und Bildwelten möglich sind. Bei „Task Force Querlitz“ ist es den Machern gelungen, eine tolle Metapher für ein modernes Deutschland zu finden. Ich glaube, es gibt nicht wenig Menschen in diesem Land, die das Gefühl haben, die Verwaltung würde mit den Mitteln von vor 20-30 Jahren auf unsere moderne Gesellschaft reagieren. Die Perspektive mal zu drehen und zu fragen, wie eigentlich die Verwaltung auf dieses immer komplizierter werdende Land schaut, birgt in unseren Augen viel Potential für Witz und Humor.

Wie unterscheidet sich der Humor und die Erzählweise bewusst von Kinder- oder Jugendanimationen?

„Task Force Querlitz“ scheut nicht vor Provokation, moralischer Transgression oder dem ein- oder anderen Splattereffekt zurück. Das Programm läuft zurecht nicht im Kinderprogramm. Jugendliche ab 12 dürfen aber gerne mitschauen.

Welche Herausforderungen gab es bei der Entwicklung der Charaktere, um sie glaubwürdig und vielschichtig für ein erwachsenes Publikum zu machen?

Die Charaktere waren von Anfang einer der Gründe, warum wir von „Task Force Querlitz“ so überzeugt waren. Die immer unter Motivationszwang stehende Chefin Elli, der zynische, aber hyperkompetente Ullrich, Malik, der es allen recht machen will, und das naive Herzchen, die Hündin Goldie, das sind gute Comedytypen und gleichzeitig auch Figuren, denen man so oder so ähnlich schon mal begegnet ist – wenn man sich zum Beispiel einen neuen Ausweis hat machen lassen. In jeder der drei Folgen wird eine andere Figur des Teams in die Hauptrolle schlüpfen.

Welche Erwartungen haben Sie an die Reaktionen der Zuschauer – sowohl von Fans klassischer Animation als auch von neuen Zielgruppen?

Bei der „Task Force Querlitz“ hoffen wir sehr, dass Zuschauende mehr von diesem Programm haben wollen. Wir sind sehr gespannt, ob Animationsfans dieses Projekt im Streamingportal für sich entdecken.