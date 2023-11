ZDF: Sensations-Comeback – DAMIT hat niemand gerechnet!

Mal ganz ehrlich: Wer schwelgt nicht gern in Erinnerungen an die Kindheit, als das Leben noch unbeschwert war? Sonntags gab es zum Frühstück Toast mit Marmelade und man durfte ausschlafen und fernsehen, so viel man wollte. Also Glotze an und seine Serie gucken. Ganz vorne mit dabei: Das Kinderprogramm im ZDF.

Serien wie Pipi Langstrumpf, Captain Future und Biene Maja kommen deshalb nicht nur bei den Kleinsten prima an, auch Eltern schauen heute noch gerne zu, denn sie wecken schöne Kindheitserinnerungen. Jetzt holt das ZDF einen Kinderklassiker aus den 80-ern zurück ins Programm, und das gleich mit zwei neuen Formaten.

Das ZDF lässt im Kinderprogramm die Puppen tanzen

Es geht um die Puppenserie „Siebenstein“ die im Dezember 1988 im ZDF ihre Premiere feierte. Protagonisten der Sendung sind Rabe Rudi, ein sprechender Koffer und Frau Siebenstein, in deren kunterbunten Trödelladen im Berliner Stadtteil Schönberg ist nämlich immer was los.

Bis 2019 wurden 347 Folgen rund um den frechen Raben ausgestrahlt, gedacht ist die Serie für Kinder im Alter von 5 bis 8 Jahren. Jetzt also das Comeback im ZDF und auf dem Sender KiKA, zusammen mit einer komplett neuen kunterbunten Crew.

Das ZDF hat ja wohl einen Vogel: Rabe Rudi kehrt zurück

In der Puppen-Sitcom „Rudis Rasselbande“ spielt neben dem Raben seine flinke Freundin Ella, ein hektisches Eichhörnchen, die Hauptrolle. Zusammen mit Hund Buffo, Maulwurfmädchen Grete, dem altklugen Hasen Otto und der selbstbewussten Vampirfledermaus Vampi erleben sie allerhand Abenteuer.

Außerdem bringt das ZDF mit „Rudis Rabenteuer“ ein 10-Minuten-Mini-Format an den Start. Hier schaut sich der kluge Vogel mit der lustigen Stimme eine animierte Kurzgeschichte an, die schon aus „Siebenstein“ bekannt ist. Oft statten beliebte Schauspieler dem Raben einen Besuch ab. Retro neu verpackt, da schauen auch die Eltern gerne zu.

Rabe Rudi wird gesprochen von Lennart Morgenstern. Foto: ZDF und Zia Ziarno

„Rudis Rasselbande läuft ab Samstag, 19. November 2023 wöchentlich im ZDF morgens um 6:20 Uhr und immer sonntags um 10:40 Uhr bei KiKA.