ZDF-Star Ruth Wohlschlegel ist tot – Fans trauern um „Frühling“-Schauspielerin

Traurige Nachrichten! Die Schauspielerin Ruth Wohlschlegel ist tot. Vielen Menschen war sie aus der beliebten ZDF-Sendung „Frühling“ bekannt, wo sie die Rolle der Lissy Krug spielte. Nun ist sie im Alter von 68 Jahren verstorben, wie das Produktionsteam mit einem Post auf Instagram offiziell bestätigt. Die Fans sind in tiefer Trauer.

ZDF-Schauspielerin Ruth Wohlschlegel ist tot

An der Seite von „Frühling“-Hauptdarstellerin Simone Thomalla stand Ruth Wohlschlegel immer wieder für die Sendung vor der Kamera. Seit 2013 ist sie Teil der Produktion und hatte über die Jahre immer mal wieder Auftritte. Doch nun ist die Schauspielerin im Alter von 68 Jahren verstorben.

„Mit tiefer Trauer nehmen wir Abschied von Ruth Wohlschlegel, die uns als Lissy Krug (und Kindercoach) in ‚Frühling‘ unvergessliche Momente beschert hat. Sie wird uns immer in Erinnerung bleiben. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Liebsten in dieser schweren Zeit. Ruhe in Frieden, Ruth“, heißt es unter dem Beitrag. Die Fans können es kaum fassen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

ZDF-Fans in tiefer Trauer

In den Kommentaren teilen die Fans ihr Beileid mit den Angehörigen und nehmen Abschied von der Schauspielerin:

„Oh mein Gott wie unglaublich traurig, wir haben im Herbst noch fröhlich miteinander geplaudert, ich bin einfach nur schockiert von dieser Nachricht. Ruth war so ein unglaublich toller und liebenswerter Mensch. Ich werde sie immer im Herzen behalten.“

„So traurig, kann das gar nicht glauben, wir hatten so viel Spaß am Set und haben so viel gelacht, sie war ein wundervoller Mensch.“

„Oh nein. Mein herzliches Beileid an die Familie, die Freunde und besonders an das Frühling-Team. Sie wird fehlen.“

„Sehr traurig. Mein Beileid den Angehörigen und dem Frühling-Team.“

Die Todesursache ist bislang nicht bekannt. Und auch wie es ohne sie in der Sendung „Frühling“ weitergehen wird, bleibt abzuwarten.