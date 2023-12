ZDF-Mitarbeiter bei russischem Angriff auf Hotel verletzt

Während eines russischen Raketen-Angriffs auf die Ukraine wurde am Samstag (31. Dezember) die ostukrainische Stadt Charkiw bombardiert. Und mit ihr auch ein Hotel, in dem ein ZDF-Team untergekommen war.

Insgesamt befanden sich laut dpa sieben Menschen im Kharkiv-Palace-Hotel, als die Rakete im Gebäude einschlug.

ZDF-Mitarbeiter in Ukraine verletzt

Bei dem Angriff auf das Hotel, das überwiegend von Journalisten genutzt wird, weil es über einen Bunker verfügt, gab es mehrere Verletzte. Die ukrainische Übersetzerin wurde von Trümmerteilen getroffen und schwer verletzt, ein Sicherheitsmann wurde ebenfalls verletzt.

ZDF-Reporterin Alica Jung erklärt daraufhin: „Es zeigt sich, dass es keinen sicheren Ort in der Ukraine mehr gibt.“

Mehr News:

Der Sender ZDF berichtet seit nunmehr fast zwei Jahren über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Hotel, in dem sich Journalisten befanden, angegriffen wurde. Bereits zuvor waren Hotels, in denen Journalisten und NGO-Mitarbeiter übernachteten, von russischen Angriffen betroffen (mit dpa).