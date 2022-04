ZDF: Roland Kaiser deutliche Ansage „Giovanni Zarrella Show“ – „Versuchst dich uns nicht anzubiedern“

ZDF: Roland Kaiser verrät in der „Giovanni Zarrella Show“ ein Geheimnis. (Archivbild)

Diese zwei sind gute Freunde: Giovanni Zarrella und Roland Kaiser verstehen sich schon seit Jahren gut, tauschen sich immer mal wieder über Fußball und die Bundesliga aus, wie Giovanni verrät. Am Samstagabend stehen die beiden Schlagerstars gemeinsam auf der großen ZDF-Bühne in der „Giovanni Zarrella Show“.

Und Roland Kaiser gibt in der ZDF-Livesendung im Velodrom in Berlin ungewohnte Einblicke über sich preis.

ZDF: Roland Kaiser mit ehrlichen Worten in „Giovanni Zarrella Show“

Es ist schon zu Beginn der „Giovanni Zarrella Show“ ein Highlight und bedeutet dem ZDF-Gastgeber viel: Roland Kaiser darf die Sendung eröffnen und performt den Song „Gegen die Liebe kommt man nicht an“.

Nach seinem Auftritt plaudert der Sänger noch ein bisschen mit Giovanni auf der Couch. Letzterer erinnert seinen Stargast auch gleich mal daran, dass er bald 70 wird. Am 10. Mai, um genau zu sein. Was Roland Kaiser an seinem runden Ehrentag macht?

ZDF: Roland Kaiser verrät in der „Giovanni Zarrella Show“ ein Geheimnis. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Hendrik Schmidt

Roland Kaiser in ZDF-Show: „Ich bin ja kein großer Feierfreak“

„Ich bin ja kein großer Feierfreak, ich mache ne kleine Feier mit meiner Familie. Und bereite mich auf die Sommertour vor, freue mich, wieder raus bei den Menschen zu sein. Das ist mir wichtiger als mein Geburtstag“, verrät Roland Kaiser in der ZDF-Show. Doch trotz seines Alters spricht Roland vor allem auch jüngere Fans an, die zu seinen Konzerten kommen.

Dank seiner Tochter Annalena (23) hat er auch eine Vermutung, woher das kommt. „Meine Tochter hat mir mal gesagt, da war sie 16: ‘Du versucht dich uns nicht anzubiedern, du bleibst in deinem Dreiteiler. Das finden wir schon gut.‘“ Mit Dreiteiler meint Annalena natürlich sein Markenzeichen – den klassischen Anzug.

Und auch am Samstagabend präsentiert Roland Kaiser sich in gewohnter Aufmachung.

Kurz vor der ZDF-Show machte der Sender es spannend. Kommen SIE zurück? (jhe)