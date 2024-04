ZDF: Kurz nach „Der Quiz-Champion“ verbreitet sich die Nachricht

Am Samstagabend (6. April) lag beinahe ein Hauch von Magie in der TV-Landschaft. Zwischen „Harry Potter“ und maskierten Sängern brachte auch das ZDF mit seiner altbewährten Show „Der Quiz-Champion“ echten Zauber ins Wohnzimmer. Doch empfanden die deutschen Zuschauer das genauso?

ZDF-Show trotzt harter Konkurrenz

Am hart umkämpften Samstagabend der Primetime setzte sich Johannes B. Kerner mit „Der Quiz-Champion“ sogar gegen „Harry Potter“ durch. Das ZDF verbuchte damit einen deutlichen Erfolg. Die beliebte Quizshow erreichte 3,59 Millionen Zuschauer und sicherte sich damit einen Marktanteil von 16,5 Prozent. Besonders in der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen standen mit 0,49 Millionen Zuschauern und einem starken Marktanteil von 11,0 Prozent die Zeichen auf Erfolg.

ProSieben ging derweil mit dem Auftakt der neuen Staffel von „The Masked Singer“ an den Start und konnte das Publikum begeistern. Die Show, in der Prominente in aufwendigen Kostümen ihre Gesangskünste unter Beweis stellen, ohne ihre Identität zu enthüllen, lockte 1,46 Millionen Zuschauer an. Mit einem soliden Gesamtmarktanteil von 6,9 Prozent und herausragenden 15,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zeigte sich, dass das Format nichts von seiner Anziehungskraft eingebüßt hat.

Während RTL mit „Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ 1,82 Millionen Personen erreichte und sich einen hohen Marktanteil von 9,7 Prozent sicherte, lief es bei Sat.1 mit „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ bei 0,90 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 4,2 Prozent etwas bescheidener. In der jüngeren Zielgruppe jedoch punktete der Film mit 8,0 Prozent Marktanteil.

Derweil steht fest: Am Samstagabend (6. April) erlebten die deutschen TV-Zuschauer ein breites Spektrum an Unterhaltung. Doch vor allem die Shows „Der Quiz-Champion“ und „The Masked Singer“ fesselten ihr Publikum besonders.