Premiere im ZDF! Das gab es beim „Quiz-Champion“ noch nie

Großer Besuch in der ZDF-Show „Der Quiz-Champion“: Am kommenden Samstag darf Moderator Johannes B. Kerner die TV-Größen Jürgen von der Lippe und Thomas Gottschalk begrüßen. Doch das ist nicht alles!

Nur wenige Wochen später steht eine absolute Premiere an: Am 23. Dezember um 20.15 Uhr gibt’s das die Sondersendung „Der Quiz-Champion – Das 2025-Special“ zu sehen. Und es dreht sich alles um das kommende Jahr 2026.

Große Premiere im ZDF

Das Special wird von Riverside Entertainment produziert. Kandidatinnen und Kandidaten müssen dabei ihr Wissen über Ereignisse rund um 2025 beweisen. Interessant: Bereits 2016 gab es ein ähnliches Format. Mit der neuen Ausgabe zieht das ZDF dem traditionellen „2025 – Das Quiz“ der ARD vor. Letzteres, moderiert von Kai Pflaume, läuft zwischen Weihnachten und Silvester.

Auch abseits des „Quiz-Champion“-Specials bietet das ZDF in der Vorweihnachtszeit einige Highlights. Markus Lanz wird am 17. Dezember um 20.15 Uhr in „Markus Lanz – Das Jahr 2025“ auf das Jahr zurückblicken. Mit dabei: spannende Gäste, die besondere Geschichten zu erzählen haben. Wer genau erscheint, ist allerdings noch ein gut gehütetes Geheimnis.

Wem der Sinn eher nach Satire steht, der sollte sich „Toll! Der satirische Jahresrückblick“ vormerken. Die „Frontal“-Satiriker Werner Doyé und Andreas Wiemers nehmen das Jahr 2025 humorvoll-kritisch auseinander. Dabei werden Fragen geklärt wie: „Hat David Hasselhoff die Brandmauer zur AfD eingerissen?“ Zu sehen gibt es das Ganze am 19. Dezember um 23:30 Uhr im ZDF.