ZDF ändert sein Programm – es betrifft Fans DIESER Kult-Show

Der November bringt im ZDF eine kleine, aber für die treuen Zuschauer einer Kult-Show spürbare Veränderung mit sich. Wieder einmal sorgt das aktuelle Weltgeschehen für eine Programmänderung: Diesmal trifft es „Die Küchenschlacht“!

Seit 2008 gehört das Kochformat rund um Johann Lafer, Nelson Müller und den anderen renommierten TV-Köchen fest zum Mittagsprogramm des ZDF. Doch Mitte November läuft die Sendung plötzlich zu einer ganz anderen Uhrzeit.

ZDF: „Die Küchenschlacht“ läuft zu völlig neuer Stunde

Wie das ZDF in seiner Programmvorschau mitteilt, wird „Die Küchenschlacht“ am Mittwoch (12. November) nicht wie gewohnt um 14.15 Uhr, sondern bereits um 11.15 Uhr ausgestrahlt. Also ganze drei Stunden früher!

++ auch für dich interessant: ZDF holt Kult-Show nach zwölf Jahren zurück ++

Der Grund? Der Sender überträgt an diesem Tag live das besondere Ereignis „70 Jahre Bundeswehr – Feierliches Gelöbnis in Berlin“. Ab 13.50 Uhr bis 15.05 Uhr steht damit die Bundeswehr im Fokus des ZDF-Programmes.

Alles steht im Zeichen der Bundeswehr

In der offiziellen Ankündigung heißt es: „Der 12. November 1955 gilt als Geburtsstunde der Bundeswehr. Seitdem leistet sie ihren Beitrag zur Erhaltung des Friedens und hat in dieser Zeit eine wechselvolle Geschichte erlebt.“ 70 Jahre nach der Gründung soll nun zwischen Bundeskanzleramt und Paul-Löbe-Haus gefeiert werden.

Neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird ebenfalls Verteidigungsminister Boris Pistorius dabei sein. Beide werden Reden halten. Durch die Live-Sendung führt ZDF-Moderatorin Shakuntala Banerjee.

Wichtig also für „Die Küchenschlacht“-Zuschauer: Nur an diesem Mittwoch, den 12. November, müssen sie sich umstellen. An allen anderen Tagen im November läuft das Format unter der Woche zur gewohnten Sendezeit. Zuschauer, die nicht dabei sein können, finden die Ausgabe in der ZDF-Mediathek.