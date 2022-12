ZDF muss Programm umwerfen – „Bares für Rares“-Fans sollten genau hinsehen

Schlechte Nachrichten für Fans der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“: Anlässlich der Feiertage im Dezember weicht der Sender von seinen regulären Sendeterminen ab. Das ganze Programm wird neu strukturiert und dafür muss die ein oder andere Lieblingssendung weichen.

Für die Fans von „Bares für Rares“ hat das ZDF jedoch eine kleine Überraschung in petto. Sie müssen nicht leer ausgehen. Auch an Weihnachten werden Horst Lichter und die Kult-Händler zu sehen sein.

ZDF streicht über Weihnachten zahlreiche Formate aus dem Programm

Ein Tag ohne „Bares für Rares“ ist für treue ZDF-Zuschauer nur noch schwer vorstellbar. Immerhin flimmert die Trödelshow bereits seit neun Jahren über die Bildschirme – und das inzwischen mindestens fünf Tage die Woche. Aufgrund des hohen Interesses an dem Format hat der Sender bereits Sondersendungen wie die „Händlerstücke“ und „Lieblingsstücke“ in Auftrag gegeben.

Doch wie sieht es an Weihnachten aus? Müssen die Fans wirklich vom 24. bis 26. Dezember auf „Bares für Rares“ verzichten? Gegenüber dieser Redaktion hat das ZDF bestätigt, dass es zu einigen Ausfällen im Programm kommen wird. Darunter fallen Kult-Formate wie die Serien „SOKO Wien“ und „SOKO Potsdam“, das Wochen-Magazin „Länderspiegel“, die Doku-Reihen „plan b“ und „Terra X“ sowie das Wirtschafts- und Verbrauchermagazin „WISO“.

ZDF zeigt „Bares für Rares“ auch an den Weihnachtstagen

Neben einer ganzen Reihe an besinnlichen Weihnachtsfilmen dürfen sich die Zuschauer auch über eine Folge „Bares für Rares – Lieblingsstücke“ freuen. Sie wird am Samstag (25. Dezember) um 15.40 Uhr ausgestrahlt. Am zweiten Weihnachtstag (26. Dezember) folgt dann um 16.45 Uhr die Wiederholung der Weihnachtsausgabe.

Schon einige Tage vor dem 24. Dezember feiert die „Bares für Rares“-Crew das Fest der Liebe mit einer Sondersendung am 20. Dezember um 20.15 Uhr. Da haben die Fans von Horst Lichter, Fabian Kahl und Co. also noch einmal Glück gehabt.