Änderung im ZDF: Sender streicht Kult-Format aus dem Programm

Das ZDF hat über die Jahre zahlreiche Formate etabliert, die dem Sender regelmäßig gute Quoten bescheren. Neben Nachmittagssendungen wie „Bares für Rares“ oder saisonale Shows wie der „Fernsehgarten“ gibt es auch in der Primetime zahlreiche TV-Perlen.

Dazu gehört ohne Frage die Krimiserie „Die Rosenheim-Cops“, die seit rund 23 Jahren im Programm des ZDF zu Hause ist. Aktuell laufen die neuen Folgen der Kult-Sendung immer dienstags ab 19.25 Uhr beim öffentlich-rechtlichen Sender. Doch am Dienstag (28. Oktober) muss die Serie weichen.

ZDF streicht „Rosenheim-Cops“ aus dem Programm

Wie ein Blick in das TV-Programm vom 28. Oktober 2025 zeigt, steht der Abend beim ZDF voll im Zeichen des Fußballs. Ab 18 Uhr zeigt der öffentlich-rechtliche Sender das DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund. Die Übertragung ist bis 20.45 Uhr angesetzt.

Da bleibt keine Zeit für den neusten Fall der „Rosenheim-Cops“, in welchem die Kommissare Hansen und Stadler in einem mysteriösen Mordfall ermitteln. Denn auch nach dem DFB-Pokal-Achtelfinale setzt das ZDF auf Fußball und zeigt das Rückspiel der DFB-Frauen gegen Frankreich in der Nations League.

Eine gute Nachricht gibt es dann doch noch für alle Krimi-Fans. Das ZDF hat den Nachholtermin bereits bekanntgegeben. Am Dienstag, 4. November 2025, läuft „Spuk in Rosenheim“ zur gewohnten Zeit um 19.25 Uhr im Programm.

Wer an diesem Abend trotzdem nicht auf die Serie verzichten will, muss sich entweder bis zur nächsten Woche gedulden oder sich ältere Folgen in der Mediathek ansehen.