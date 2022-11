ZDF krempelt TV-Programm um – „Bergdoktor“-Fans müssen jetzt umplanen

„Der Bergdoktor“ mit Schauspieler Hans Sigl in der Hauptrolle, gehört zum ZDF, wie der „Tatort“ zur ARD. Seit 14 Jahren hat der Sender die Arztserie im Programm und schon bald soll Staffel 16 im TV erscheinen.

Während die Fans der Serie nach dem großen Staffelfinale von März 2022 gespannt darauf warten, wie es denn jetzt mit Dr. Martin Gruber weiter geht, kündigt das ZDF eine Programmänderung an, mit der vermutlich niemand gerechnet hatte.

ZDF ändert Programm-Plan für „Der Bergdoktor“

Bislang war es immer so, dass „Der Bergdoktor“ pünktlich zum neuen Jahr mit einer neuen Staffel im ZDF auf Sendung ging. Diesmal soll sich das allerdings ändern. Denn der Start von Staffel 16 wird vorgezogen.

Die Fans der Serie können sich „DWDL“ zufolge bereits am 29. Dezember über eine brandneue Folge von „Der Bergdoktor“ freuen. Wer trotzdem nicht so lange warten kann, kann die neue Folge sogar bereits ab dem 22. Dezember in der ZDF-Mediathek abrufen. Das perfekte Weihnachtsgeschenk also für alle „Bergdoktor“-Begeisterten.

ZDF: So endete Staffel 15 von „Der Bergdoktor“

Acht Folgen soll die neue Staffel umfassen, in der auch diesmal wieder jede Menge prominenter Darstellerinnen und Darsteller mitmischen. Und wie immer sind hier allerlei Dramen vorprogrammiert.

Immerhin endete die letzte Staffel mit einem Paukenschlag, als seine Verlobte Anne den „Bergdoktor“ verließ und kurz darauf seine Ex-Partnerin Franziska ihre Koffer und den gemeinsamen Sohn packte und nach New York verschwand.

Bleibt abzuwarten, was die Fans der Serie in der neuen Staffel erwartet. Einige Fans hatten bereits spekuliert, dass es diesmal besonders dramatisch wird und es schon bald einen Serientod zu vermelden gibt. Die Sorge ist groß, dass es sich dabei um Franziska (Simone Hanselmann) handeln könnte. Ob es wirklich so weit kommt und welche Dramen Hans Sigl in seiner Rolle als „Bergdoktor“ noch bewältigen muss, zeigt sich ab dem 29. Dezember 2022 im TV.