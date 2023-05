ZDF-Zuschauer nach Lanz-Sendung stinksauer: „Es ist eine Zumutung“

Es war eine heiße Debatte, die ZDF-Talker Markus Lanz und Ricarda Lang, die Chefin der Grünen, am Mittwochabend in der Show des 54-Jährigen ausfochten. Auf der einen Seite: Markus Lanz, der unbedingt wissen wollte, wie es sein könne, dass ein Mann wie Patrick Graichen so lange mit seiner Vetternwirtschaft durchkommen konnte, bis bei den Grünen mal jemand ernsthaft reagierte. Auf der anderen Seite: Ricarda Lang, die zum einen versuchte, das Ganze als Fehlerkultur zu verkaufen und die Schuld für die entgleisende öffentliche Debatte der CSU in die Schuhe zu schieben.

„Patrick Graichen hat sich im letzten Jahr sehr verdient um dieses Land gemacht, wenn es darum ging, eine Wirtschaftskrise abzuwenden, wenn es darum ging, worüber wir alle froh sind, die Gasspeicher zu füllen, aber am Ende wurde eine Entscheidung getroffen, dass es in der Gesamtschau nicht mehr funktioniert“, versuchte Lang das Thema zu Beginn der ZDF-Sendung noch elegant abzumoderieren.

ZDF-Zuschauer wegen Lang-Auftritt bei Lanz wütend

Doch Markus Lanz ließ nicht locker. Man habe „sehr unklug“ reagiert, so Lanz. Eine Einschätzung, die bei vielen Zuschauern auf Zustimmung traf. Sie machte vor allem der Auftritt von Ricarda Lang wütend.

„Die ganzen Grünen nebst deren Anhängern und Wählern sind nicht mehr tragbar! Es ist eine Zumutung! Sie regieren ohne Ahnung und ohne Programm. Wie kleine Kinder, ohne Ideen, einfach drauflos“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren auf der Facebook-Seite dieser Redaktion.

Weiter schreibt ein Follower: „Jetzt auf einmal. Weil jeder gemerkt hat, wie untragbar die Grünen sind. Sie haben Deutschland demoliert und so manche Menschen denken sich, die Grünen sind das Beste, was Deutschland zu bieten hat.“ Und ein Dritter ergänzt: „Wer Frau Lang überhaupt ernst nimmt, hat von Politik aber auch wirklich keine Ahnung. Für mich ist diese Frau an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Wie gut, dass die Grünen gerade abstürzen. Ich hoffe, dass dieser Absturz noch weiter geht. Grün braucht Deutschland am allerwenigsten.“ Alle Infos zur Sendung mit Ricarda Lang findest du hier.