Jetzt ist es offiziell! GNTM-Star wird ZDF-Kommissarin

Die Karriere von Larissa Marolt nimmt eine unerwartete Wendung: Für das ZDF schlüpft die ehemalige GNTM-Kandidatin in die Rolle einer Kommissarin – angeblich das bisher größte Wagnis ihrer Laufbahn. Genauere Details hält Larissa Marolt noch geheim. Definitiv steht jedoch fest: Ihr Debüt als Ermittlerin wird noch im November im ZDF zu sehen sein.

Vom Model zur ZDF-Kommissarin

Der Ausflug in die Welt des Schauspiels wird dabei nicht ihr Erster sein. Zuletzt stand sie für das Paramount-Projekt „Parallel Me“ vor der Kamera. Auch fürs ZDF arbeitete die „Austria’s Next Topmodel“-Gewinnerin kürzlich an einem romantischen Inga-Lindström-Film.

2009 begann Larissas Weg ins Rampenlicht bei „Austria’s Next Topmodel“. Viele erinnern sich auch an ihre polarisierenden Auftritte bei Germany’s Next Topmodel oder im Dschungelcamp. Später widmete sie sich der Schauspielerei und feierte dort zahlreiche Erfolge.

Mit ihrer Rolle als Ermittlerin betritt Larissa Marolt nun neues Terrain. Fans dürfen sich auf eine spannende Facette der Ex-GNTM-Teilnehmerin freuen.