ZDF wirft Filmreihe aus dem Programm – für immer

Die Filme spielten im malerischen Boston. Wunderschöne Küsten, starke Frauen, dramatische Geschichten. Filme wie gemacht für lange Filmabende am Kamin, mit einem Glas Wein auf dem Tisch und einem Stückchen Schokolade in der Hand. Doch damit ist nun Schluss. Die ZDF-Filmreihe „Katie Fforde“ wird eingestampft.

Das gab der Sender nun auf Nachfrage des Branchenmagazins „DWDL“ bekannt. 2021 war der bislang letzte Film der Reihe im ZDF ausgestrahlt worden. Seitdem warteten die Fans auf neue Episoden aus der Feder der Schriftstellerin aus London. Nun ist klar: Ihr Warten war vergebens.

ZDF schmeißt Filmreihe endgültig aus dem Programm

Ein wesentlicher Grund für die Absetzung der Serie sei der entfernte Drehort in den USA gewesen sein, heißt es vom ZDF. Die dadurch entstehenden Produktionskosten seien zu hoch gewesen. Spannend: Die letzten Episoden wurden schon gar nicht mehr in Boston gedreht. Die Coronapandemie hatte die Dreharbeiten in den USA unmöglich gemacht. Dafür hatte das ZDF die Filme in der Holsteinischen Schweiz gedreht.

+++ „Fernsehgarten“ (ZDF): Kiwi in Feierlaune +++

Es sind schwere Zeiten für die Fans von Schmonzetten. So sollen auch die Ausgaben von neuen „Rosamunde Pilcher“-Filmen reduziert werden. Zeigte das ZDF vor der Coronapandemie noch fünf bis sieben Filme pro Jahr, sollen nun nur noch rund drei Filme im Jahr produziert werden.

RTL setzt immer mehr auf Krimis

Ebenfalls reduziert werden sollen auch die „Inga Lindström“-Filme. Statt fünf bis sechs Filmen sollen nun nur noch „bis zu“ fünf Ausgaben gezeigt werden, so „DWDL“.

Mehr Nachrichten:

Aufgestockt werden soll dagegen bei Krimiserien. Ganz vorne mit dabei ist der Kölner Privatsender RTL. Im Jahr 2024 wollen die Rheinländer am „tödlichen Dienst-Tag“ gleich drei neue Krimiserien ins Rennen werfen. Eine davon sei „Behringer und die Toten“ mit Schauspieler Antoine Monot Jr., heißt es bei „DWDL“.